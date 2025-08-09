Trump will Putin am 15. August in Alaska treffen

Washington - US-Präsident Donald Trump und der russische Staatschef Wladimir Putin werden am Freitag, den 15. August in Alaska zusammentreffen, wie Trump in der Nacht auf Samstag ankündigte und der Kreml bestätigte. Dabei soll es einem Bericht der Nachrichtenagentur Bloomberg zufolge um ein Abkommen zur Beendigung des Ukraine-Krieges gehen. Dieses solle die Besetzung der von Moskau eroberten Gebiete festschreiben. Ein Vertreter des Weißen Hauses bezeichnete den Bericht als Spekulation.

Nagasaki gedenkt der Opfer des Atombombenabwurfs

Nagasaki - Mit einem neuerlichen Appell zur Abschaffung aller Atomwaffen hat die japanische Stadt Nagasaki am Samstag der Opfer des Atombombenabwurfs vor 80 Jahren gedacht. Um 11.02 Uhr (Ortszeit), dem Zeitpunkt, als am 9. August 1945 die von einem US-Bomber abgeworfene Atombombe über Nagasaki explodierte, legten die Teilnehmer der Gedenkveranstaltung eine Schweigeminute ein. Nagasakis Bürgermeister Shiro Suzuki warnte eindringlich vor der wachsenden Gefahr eines Atomkriegs.

Gut 21.000 neue Unternehmer im ersten Halbjahr

Wien - Im ersten Halbjahr heuer haben sich 21.128 Menschen entschieden, Unternehmerin oder Unternehmer zu werden. Das ist laut Angaben der Wirtschaftskammer (WKÖ) ein Plus von 9,5 Prozent im Vergleich zum Vorjahreszeitraum. Die Gründenden, denen es meist um Flexibilität, Selbstbestimmung und eigenen Gestaltungsspielraum geht, waren durchschnittlich knapp 37 Jahre alt und zu gut 45 Prozent weiblich.

Cholera-Ausbrüche in 23 Ländern Afrikas

Nairobi/Addis Abeba - Fast die Hälfte der afrikanischen Staaten kämpfen derzeit gegen Cholera-Ausbrüche. Wie die afrikanische Gesundheitsbehörde Africa CDC in ihrem jüngsten Briefing mitteilte, gab es in diesem Jahr bereits 205.000 Fälle auf dem Kontinent. Derzeit melden 23 Länder aktive Ausbrüche. Im Vorjahr dagegen gab es im ganzen Jahr 2024 in 20 Ländern rund 254.000 Fälle, sagte Ngashi Ngongo, der bei Africa CDC zuständig für Krankheitsausbrüche ist.

SOS-Kinderdorf: Schulsystem belastet Jugendliche massiv

Wien - Den Jugendlichen in Österreich geht es nicht gut. Obwohl das bereits seit Jahren bekannt sei, "setzen wir uns viel zu wenig mit den Ursachen für diese Gesundheitskrise im psychischen Bereich auseinander", kritisiert die Kinderrechtsexpertin von SOS-Kinderdorf, Birgit Schatz. Der Ausbau der psychischen Versorgung reiche bei weitem nicht aus. Angesetzt werden müsse auch im Schulsystem, das massiv belastend für Jugendliche sei. Von einem Social-Media-Verbot hält sie wenig.

UNO-Sicherheitsrat berät zu Israels Gaza-Plänen

Jerusalem/Österreich - Der UNO-Sicherheitsrat kommt am Samstag zu einer Sitzung über die Pläne Israels zur Kontrollübernahme in der Stadt Gaza zusammen. Wie am Freitag aus Kreisen eines Mitgliedsstaats des UNO-Gremiums verlautete, soll die seltene Wochenendsitzung um 21.00 Uhr (MESZ) stattfinden. Mehrere der 15 Mitgliedsstaaten des Sicherheitsrats hatten demnach die Einberufung beantragt. UNO-Generalsekretär Ant�nio Guterres kritisierte die Pläne der israelischen Regierung scharf.

KPÖ-Bürgermeisterin Kahr gefällt Preisregulierungs-Gedanke

Graz - Die Grazer Bürgermeisterin Elke Kahr (KPÖ) hat im APA-Interview für einen Politikstil, der Parteien und Personen nach einer Legislaturperiode noch erkennbar belasse, plädiert. Sicherheitspolitisch wollte Kahr keine aktuelle Bedrohung Österreichs sehen. Jüngsten Überlegungen zu Preisregulierungen kann sie etwas abgewinnen. Ob sie im Erfolgsfall bei der Graz-Wahl im September 2026 die Periode durchdienen würde, könne sie aus heutiger Sicht nicht sagen: "Das wäre unseriös."

An Hängen des Vesuvs wütet Großbrand

Neapel - Ein Großbrand wütet derzeit in einem Grüngebiet an den Hängen des Vesuvs. Eine hohe Rauchsäule ist aufgestiegen und ist von Neapel aus sichtbar. Vor Ort sind die Feuerwehrkräfte im Einsatz, um das Feuer im Nationalpark des Vesuvs auf einer Höhe von 1.050 Metern zu löschen, wie lokale Medien berichteten. Die Flammen, die durch Wind und hohe Temperaturen angefacht werden, hatten sich am Freitag rasch den Berghang hinauf ausgebreitet.

