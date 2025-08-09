Trump und Putin reden über Gebietsabtretungen der Ukraine

Washington - US-Präsident Donald Trump und Kremlchef Wladimir Putin scheinen bei ihren Überlegungen für ein Kriegsende große Gebietsabtretungen der Ukraine einzupreisen - Kiew lehnt dies strikt ab. "Die Ukrainer werden ihr Land nicht dem Besatzer schenken", sagte Präsident Wolodymyr Selenskyj am Samstag in einer Videobotschaft in Kiew. "Die Antwort auf die territorialen Fragen der Ukraine steht in der Verfassung der Ukraine. Davon wird niemand abweichen, und niemand kann abweichen."

19-Jähriger nach Messerattacke in Wien festgenommen

Wien - Nach der Messerattacke im Wasserpark in Wien-Floridsdorf auf einen 33-Jährigen am Dienstagvormittag ist ein Verdächtiger ausgeforscht und festgenommen worden. Dabei handelt es sich um einen 19-jährigen Bulgaren, berichtete die Landespolizeidirektion am Samstagvormittag. Eine Vernehmung fand bisher noch nicht statt. Der 33-Jährige habe den Verdächtigen jedoch zweifelsfrei identifizieren können, hieß es. Der 19-Jährige befindet sich bereits in einer Justizanstalt.

Waldbrand bei Athen lodert weiter

Athen - Der große Wald- und Buschbrand im Südosten von Athen lodert weiter. Zwar hat die Feuerwehr die Lage weitgehend im Griff, wie griechische Medien berichten, doch der Einsatz ist enorm. Seit 6.00 Uhr in der Früh sind wieder zahlreiche Löschhubschrauber und -flugzeuge im Einsatz. Das Problem ist der starke bis stürmische Wind, der immer wieder für ein Aufflammen und neue Brandherde sorgt.

Nur kleinere Brandschäden an Kathedrale von C�rdoba

Cordoba - Beim Feuer in der weltberühmten Moschee-Kathedrale im spanischen C�rdoba ist nach ersten Angaben kein irreparabler Schaden entstanden. Die Flammen hätten eine Kapelle im Almanzor-Schiff des Gebäudes beschädigt, betonte der Bürgermeister von C�rdoba, Jos� Mar�a Bellido. "Es ist schrecklich, es gibt Schäden (...), aber es ist keine Katastrophe", zitierte die Zeitung "Diario C�rdoba" den Bürgermeister am Samstag. Auf Bildern war zu sehen, wie Flammen aus dem Dach schlugen.

UNO-Sicherheitsrat berät zu Israels Gaza-Plänen

Jerusalem/Österreich - Der UNO-Sicherheitsrat kommt am Samstag zu einer Sitzung über die Pläne Israels zur Kontrollübernahme in der Stadt Gaza zusammen. Wie am Freitag aus Kreisen eines Mitgliedsstaats des UNO-Gremiums verlautete, soll die seltene Wochenendsitzung um 21.00 Uhr (MESZ) stattfinden. Mehrere der 15 Mitgliedsstaaten des Sicherheitsrats hatten demnach die Einberufung beantragt. UNO-Generalsekretär Ant�nio Guterres kritisierte die Pläne der israelischen Regierung scharf.

Armenien und Aserbaidschan feiern Trump als Friedensstifter

Washington/Jerewan (Eriwan)/Baku - Armenien und Aserbaidschan wollen unter Vermittlung der USA im Südkaukasus mit dem Bau einer neuen Handelsstraße einen Schritt in Richtung Frieden gehen. Auf Einladung von US-Präsident Donald Trump kamen der armenische Regierungschef Nikol Paschinjan und Aserbaidschans Präsident Ilham Aliyev am Freitagabend (Ortszeit) in Washington zusammen, um das Projekt mit dem Namen "Trump Route for International Peace and Prosperity (TRIPP)" auf den Weg zu bringen.

Nagasaki gedenkt der Opfer des Atombombenabwurfs

Nagasaki - Mit einem neuerlichen Appell zur Abschaffung aller Atomwaffen hat die japanische Stadt Nagasaki am Samstag der Opfer des Atombombenabwurfs vor 80 Jahren gedacht. Um 11.02 Uhr (Ortszeit), dem Zeitpunkt, als am 9. August 1945 die von einem US-Bomber abgeworfene Atombombe über Nagasaki explodierte, legten die Teilnehmer der Gedenkveranstaltung eine Schweigeminute ein. Nagasakis Bürgermeister Shiro Suzuki warnte eindringlich vor der wachsenden Gefahr eines Atomkriegs.

15 Kilometer langer Stau nach Unfall auf A10 bei Salzburg

Salzburg/Katschberg - Samstagvormittag hat ein Auffahrunfall mit mehreren Fahrzeugen einen 15 Kilometer langen Stau auf der Tauernautobahn (A10) bei Salzburg in Richtung Norden verursacht. In Richtung Süden sorgte Urlauberverkehr für Wartezeiten, besonders in Kärnten. Am Vormittag hieß es laut ÖAMTC vor dem Karawankentunnel bereits eineinhalb Stunden warten bei der Ausreise, bei der Einreise 45 Minuten, Tendenz steigend.

