Selenskyj: Moskau will die USA täuschen

Kiew (Kyjiw)/Moskau - Wenige Tage vor dem geplanten Treffen von US-Präsident Donald Trump und Kremlchef Wladimir Putin in Alaska sieht der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj darin einen neuen Täuschungsversuch Moskaus. "Wir verstehen die Absicht der Russen, Amerika zu täuschen - das werden wir nicht zulassen", sagte Selenskyj in seiner abendlichen Videoansprache am Sonntag. Er schätze die Entschlossenheit Trumps, den Krieg zu beenden.

Netanyahu sprach mit Trump über Gaza-Offensiv

Tel Aviv/New York - Der israelische Ministerpräsident Benjamin Netanyahu hat nach Angaben seines Büros am Sonntag mit US-Präsident Donald Trump über Israels geplante Militäroffensive im Gazastreifen gesprochen. Erörtert worden seien in dem Gespräch Israels Ziel, die beiden verbleibenden Hochburgen der radikal-islamischen Hamas einzunehmen, deren Geiseln zu befreien und die Hamas zu besiegen, um den Krieg zu beenden, teilte Netanyahus Büro mit.

Harte Kritik an Israel in UN-Sicherheitsrat - Ausnahme USA

New York - Bei einer Sondersitzung des UN-Sicherheitsrats zur Lage im Gazastreifen hat es am Sonntag heftige Kritik am Vorgehen Israels gegeben. "Wir verurteilen die Entscheidung der israelischen Regierung, den Militäreinsatz in Gaza auszuweiten", teilten die fünf europäischen Teilnehmerstaaten der Sitzung in einer gemeinsamen Erklärung mit. "Wir fordern Israel dringend auf, diese Entscheidung zu überdenken und nicht umzusetzen", sagte der slowenische UN-Botschafter Samuel Žgobar.

Video-Überwachung wird ausgebaut

Wien - Video-Überwachung an potenziell von Kriminalität betroffenen Orten wird erleichtert. Das sieht ein neuer Erlass des Innenministeriums vor. Wie Ressortchef Gerhard Karner (ÖVP) im APA-Interview betonte, solle die Polizei zeitgemäße und moderne Befugnisse erhalten. Derzeit gibt es die Video-Überwachung in Österreich nur an 20 Orten, etwa in Wien am Reumannplatz und in Graz am Jakominiplatz. Künftig könnte sie an einer dreistelligen Zahl von Plätzen eingesetzt werden.

Stocker reist nach Montenegro und Serbien

Wien - Die EU-Erweiterung und die Wirtschaft stehen von Montag bis Mittwoch im Zentrum einer Reise von Bundeskanzler Christian Stocker (ÖVP) nach Montenegro und Serbien. Es ist die erste bilaterale Auslandsreise des Kanzlers in die Westbalkan-Region. In beiden Ländern sollen Abkommen über eine verstärkte wirtschaftliche Zusammenarbeit unterzeichnet werden. Stocker will auch ÖFB-Rekordteamspieler Marko Arnautović treffen, der seit kurzem beim Spitzenclub Roter Stern Belgrad kickt.

Brand auf Hausberg von Edinburgh

Edinburgh - Auf Arthur's Seat, dem Hausberg der schottischen Hauptstadt Edinburgh, ist am Sonntag ein Feuer ausgebrochen. Die Feuerwehr war im Einsatz. Es gebe keine Berichte über Verletzte, teilte ein Sprecher der schottischen Feuerwehr- und Rettungsdienste am Abend mit. Ein großer Bereich mit Ginster sei von dem Brand betroffen. Zum genauen Ausmaß machte er keine Angaben.

Tödlicher Verkehrsunfall in Kärnten

Gmünd/Seeboden - Eine 49-jährige Frau ist bei einem Verkehrsunfall am Sonntagvormittag in Kärnten getötet worden. Die Frau war als Beifahrerin am Motorrad ihres 57-jährigen Lebensgefährten gegen 10.25 Uhr auf der B 99 von Seeboden in Richtung Gmünd unterwegs. In einer Rechtskurve fuhr der Motorradlenker laut Polizei aus bisher unbekannter Ursache geradeaus in einen entgegenkommenden Pkw, gelenkt von einem 45-Jährigen Mann. Beide Personen stürzten vom Motorrad.

