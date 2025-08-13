Europäer vor Alaska-Gipfel: Sicherheitsinteressen wahren

Berlin/Washington - Europäische Staaten und die Ukraine haben vor dem Treffen von US-Präsident Donald Trump und dem russischen Präsidenten Wladimir Putin Bedingungen für ein Kriegsende aufgestellt. Grundlegende europäische und ukrainische Sicherheitsinteressen müssten beim Gipfel am Freitag in Alaska gewahrt bleiben, sagte der deutsche Bundeskanzler Friedrich Merz am Mittwoch in Berlin nach Beratungen mit europäischen Partnern und den USA. Trump sprach von einem "sehr guten" Gespräch.

Trump stellt Treffen von Putin und Selenskyj in Aussicht

Washington/Moskau - US-Präsident Donald Trump hat erneut ein Treffen zwischen dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj und Kremlchef Wladimir Putin in Aussicht gestellt. Daran wolle er selbst ebenfalls teilnehmen, sofern Selenskyj und Putin dies wünschten, sagte Trump am Mittwoch in Washington. Allerdings wolle er zunächst abwarten, wie sein für Freitag geplantes Zusammentreffen mit Putin verlaufe. Das Gipfeltreffen findet auf dem größten US-Militärstützpunkt in Alaska statt.

Hamas: Aggressiver israelischer Militäreinsatz in Gaza-Stadt

Gaza - Die israelische Armee führt nach Angaben eines Vertreters der islamistischen Hamas einen Militäreinsatz in der Stadt Gaza aus. Die israelischen Streitkräfte würden "aggressive" Vorstöße in der Stadt Gaza vornehmen, teilte das Hamas-Medienbüro am Mittwoch mit. Betroffen seien insbesondere das Viertel Zeytoun und die Umgebung südlich von Tal al-Hawa. Bei verschiedenen Angriffen Israels im Gazastreifen wurden nach Angaben aus medizinischen Kreisen 89 Palästinenser getötet.

Außenministerium meldet mögliches Datenleck

Wien - Das Außenministerium hat am Mittwoch Kenntnis über ein mögliches Datenleck erlangt. "Es wurden umgehend Untersuchungen eingeleitet, um den Vorfall so schnell wie möglich aufzuklären", teilte das Ministerium am Mittwochabend mit. Erste Erkenntnisse deuteten darauf hin, dass Daten aus der Reiseregistrierung sowie der öffentlichen Website des Außenministeriums betroffen sein könnten. "Der Umfang wird mit Nachdruck untersucht und Betroffene werden umgehend informiert", hieß es.

Amazonas verliert in 40 Jahren Fläche größer als Spanien

Manaus - Im brasilianischen Amazonasgebiet sind seit 1985 rund 52 Millionen Hektar Natur verloren gegangen - eine Fläche größer als Spanien. Landesweit summiert sich der Verlust in den vergangenen vier Jahrzehnten auf 111,7 Millionen Hektar - mehr als das Dreifache der Fläche Deutschlands -, teilte die Initiative "MapBiomas" mit. Das Netzwerk besteht aus Universitäten, Nichtregierungsorganisationen und Technologieunternehmen und untersucht unter anderem Satellitenbilder.

Tödlicher Kletterunfall am Nassfeld

Hermagor - Wegen einer nicht ordnungsgemäßen Verwendung des Klettersteigsets in Verbindung mit dem benutzten Kombigurt ist ein 67-Jähriger am Mittwochvormittag am Nassfeld (Bezirk Hermagor) tödlich verunglückt. Wie die Polizei mitteilte, war der Oberösterreicher bei einer Klettersteigtour auf dem Däumling 15 Meter durch felsdurchsetztes steiles Gelände abgestürzt und danach weitere 30 Meter abgerutscht.

