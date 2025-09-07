Schwerster Drohnenangriff gegen Ukraine seit Kriegsbeginn

Kiew (Kyjiw) - Bei den schwersten russischen Drohnenangriffen seit Kriegsbeginn sind in der Nacht auf Sonntag dem ukrainischen Präsident Wolodymyr Selenskyj zufolge vier Menschen getötet worden. Dutzende seien allein in Kiew verletzt worden, schrieb er in den sozialen Medien. Demnach kamen die Menschen in der Hauptstadt, der Grenzregion Sumy und in Tschernihiw ums Leben. Nach Behördenangaben wurden in Kiew eine Mutter und ihr drei Monate alter Sohn getötet.

Hanke will mehr Preistransparenz bei E-Ladestellen

Wien - Verkehrsminister Peter Hanke (SPÖ) will sich im Rahmen des geplanten Ausbaus der E-Ladeinfrastruktur auch für mehr Preistransparenz an den Ladestellen einsetzen. Genauso wichtig wie die Zahl der Ladestellen - und vor allem die der Schnelllademöglichkeiten - sei, "dass wir wissen, welchen Preis wir zahlen für die Kilowattstunde und dass das auch vergleichbar wird", sagte Hanke am Sonntag in der "Pressestunde" im ORF-Fernsehen.

OPEC-Förderländer drehen Ölhahn noch weiter auf

Wien - Die Staaten des Ölförderverbunds Opec+ wollen ab Oktober noch mehr Rohöl in den Markt pumpen. Saudi-Arabien, Russland und sechs weitere Länder beschlossen eine Erhöhung ihrer Tagesproduktion um insgesamt 137.000 Barrel (je 159 Liter). Bereits in den vergangenen Monaten hatte diese Kerngruppe die Ölhähne schrittweise aufgedreht, um vergangene Produktionsbeschränkungen im Umfang von 2,2 Millionen Barrel pro Tag (bpd) wieder rückgängig zu machen.

Raketen aus Gazastreifen auf Israel - Drohne traf Flughafen

Jerusalem/Gaza - Fast zwei Jahre nach Beginn des Gaza-Kriegs hat die palästinensische Terrorgruppe Islamischer Jihad erneut Raketen aus dem umkämpften Gazastreifen auf Israel abgefeuert. Laut der dortigen Armee flogen zwei Geschoße vom zentralen Abschnitt des Küstenstreifens aus auf israelisches Gebiet. Eine Rakete wurde demnach von der Luftabwehr abgefangen, eine zweite ging in einem offenen Gebiet nieder. Im Flughafen Ramon am Roten Meer schlug indes eine Drohne aus dem Jemen ein.

Kehlmann findet Urteil gegen Scheuba "absolut schockierend"

Wien - Zufrieden hat sich der Autor Daniel Kehlmann im JosefStadtgespräch am Sonntag mit der gestrigen Uraufführung seines Stückes "Ostern" in den Kammerspielen des Theaters in der Josefstadt gezeigt. Kritisch äußerte er sich dagegen über die jüngste OLG-Entscheidung gegen den Satiriker Florian Scheuba. "Ich finde das Urteil absolut schockierend - weil es uns alle betrifft und die Frage aufwirft, was wir noch sagen dürfen in diesem Land", sagte er im Gespräch mit Eva-Maria Klinger.

Sturz bei deutschem Hobby-Radrennen mit rund 70 Verletzten

Villingen-Schwenningen - Bei einem Hobby-Fahrradrennen bei Bad Dürrheim in Baden-Württemberg in Süddeutschland sind am Sonntag etwa 70 Teilnehmer verletzt worden. Beim "Riderman" sei es zu einem "Massensturz" gekommen, sagte ein Sprecher der Polizei. Bis zu 20 Teilnehmer wurden den Angaben zufolge schwer verletzt. Bis zu 25 Leichtverletzte würden an Ort und Stelle behandelt und in Kliniken gebracht. Weitere etwa 35 Rennteilnehmer seien nach bisherigen Erkenntnissen ebenfalls leicht verletzt worden.

Maskierte Bande ersticht zwei Buben in Australien

Melbourne - In Australien haben mit Macheten und Messern bewaffnete Angreifer zwei Buben im Alter von zwölf und 15 Jahren erstochen. Wie die Polizei am Sonntag mitteilte, wurden die Buben am Samstagabend an zwei unterschiedlichen Orten im Westen der Stadt Melbourne von bis zu acht maskierten Angreifern niedergestochen. Die Polizei geht davon aus, dass die "schreckliche" Tat von einer Jugendbande verübt wurde.

Die Auswahl der Meldungen für diesen Nachrichtenüberblick erfolgte automatisch.

red