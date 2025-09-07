Russland greift Ukraine mit Rekordzahl an Drohnen an

Kiew (Kyjiw) - Russland setzt trotz Vermittlungsbemühungen von US-Präsident Donald Trump seine Angriffe auf die Ukraine unerbittlich fort. Laut der Luftwaffe in Kiew wurden von Moskau in der Nacht auf Sonntag mehr als 800 Kampfdrohnen eingesetzt - ein neuer Rekord. Zudem wurden Marschflugkörper und Raketen auf ukrainische Ziele abgefeuert. Erstmals traf ein Angriff auch das Hauptregierungsgebäude in der ukrainischen Hauptstadt. Vier Menschen wurden getötet und Dutzende verletzt.

Hanke will mehr Preistransparenz bei E-Ladestellen

Wien - Verkehrsminister Peter Hanke (SPÖ) will sich im Rahmen des geplanten Ausbaus der E-Ladeinfrastruktur auch für mehr Preistransparenz an den Ladestellen einsetzen. Genauso wichtig wie die Zahl der Ladestellen - und vor allem die der Schnelllademöglichkeiten - sei, "dass wir wissen, welchen Preis wir zahlen für die Kilowattstunde und dass das auch vergleichbar wird", sagte Hanke am Sonntag in der "Pressestunde" im ORF-Fernsehen.

Mann und zwei Kinder verbrannten nach Unfall in E-Auto

Unna - Bei einem schweren Verkehrsunfall sind in Schwerte (deutsches Bundesland Nordrhein-Westfalen) drei Menschen ums Leben gekommen, darunter zwei Kinder. Der Mann und die beiden Kinder saßen in einem Elektroauto, das gegen einen Baum prallte und in Flammen aufging, wie ein Polizeisprecher sagte. Für die drei Menschen kam jede Hilfe zu spät, sie verbrannten in dem Wrack. Weitere Angaben zur Identität der Opfer machte der Sprecher zunächst nicht.

Raketen aus Gazastreifen auf Israel - Drohne traf Flughafen

Jerusalem/Gaza - Fast zwei Jahre nach Beginn des Gaza-Kriegs hat die palästinensische Terrorgruppe Islamischer Jihad erneut Raketen aus dem umkämpften Gazastreifen auf Israel abgefeuert. Laut der dortigen Armee flogen zwei Geschoße vom zentralen Abschnitt des Küstenstreifens aus auf israelisches Gebiet. Eine Rakete wurde demnach von der Luftabwehr abgefangen, eine zweite ging in einem offenen Gebiet nieder. Im Flughafen Ramon am Roten Meer schlug indes eine Drohne aus dem Jemen ein.

OPEC-Förderländer drehen Ölhahn noch weiter auf

Wien - Die Staaten des Ölförderverbunds Opec+ wollen ab Oktober noch mehr Rohöl in den Markt pumpen. Saudi-Arabien, Russland und sechs weitere Länder beschlossen eine Erhöhung ihrer Tagesproduktion um insgesamt 137.000 Barrel (je 159 Liter). Bereits in den vergangenen Monaten hatte diese Kerngruppe die Ölhähne schrittweise aufgedreht, um vergangene Produktionsbeschränkungen im Umfang von 2,2 Millionen Barrel pro Tag (bpd) wieder rückgängig zu machen.

Falsche Klettertour: Zwei Burgenländer aus Bergnot gerettet

Reichenau an der Rax - Weil sie in die falsche Klettertour eingestiegen sind und die Orientierung verloren haben, sind zwei Burgenländer in der Nacht auf Sonntag vom Schneeberg gerettet worden. Die beiden Männer im Alter von 33 und 34 Jahren blieben unverletzt. Ein Hubschrauber des Innenministeriums konnte das Duo aufgrund einbrechender Dunkelheit nicht vom Berg holen, das übernahmen laut einer Aussendung letztlich eine Mannschaft der Bergrettung Reichenau und eine Alpinpolizistin.

Sturz bei deutschem Hobby-Radrennen mit rund 70 Verletzten

Villingen-Schwenningen - Bei einem Hobby-Fahrradrennen bei Bad Dürrheim in Baden-Württemberg in Süddeutschland sind am Sonntag etwa 70 Teilnehmer verletzt worden. Beim "Riderman" sei es zu einem "Massensturz" gekommen, sagte ein Sprecher der Polizei. Bis zu 20 Teilnehmer wurden den Angaben zufolge schwer verletzt. Bis zu 25 Leichtverletzte würden an Ort und Stelle behandelt und in Kliniken gebracht. Weitere etwa 35 Rennteilnehmer seien nach bisherigen Erkenntnissen ebenfalls leicht verletzt worden.

