Moldau: Pro-europäische Regierungspartei bei Wahl klar voran

Chisinau - Die moldauischen Wählerinnen und Wähler haben der regierenden, pro-europäischen "Partei der Aktion und Solidarität" (PAS) um Staatspräsidentin Maia Sandu einen klaren Wahlsieg beschert: Nach Auszählung von 98 Prozent der bei der Parlamentswahl von Sonntag abgegebenen Stimmen lag die PAS mit 49,6 Prozent deutlich in Führung. Dieses Ergebnis dürfte ihr voraussichtlich 54 der insgesamt 101 Mandate und damit eine knappe Regierungsmehrheit in der neuen Legislative sichern.

Klimaforscher warnt vor Abdriften in nur "drittbeste Welt"

Wien/Laxenburg - Das Ziel, die Erderwärmung auf ein Plus von 1,5 Grad zu begrenzen, droht dramatisch zu scheitern bzw. scheint schon pass�. Von der quasi "besten denkbaren Welt", in der ein Überschreiten dieser wichtigen Marke vermieden wird, bewege man sich nun eher in Richtung "zweit- oder drittbeste Welt", sagte der Klimaforscher Carl-Friedrich Schleussner im Vorfeld der ersten Konferenz zum Thema "Überschießen der Klimaziele" in Laxenburg (NÖ). Man müsse über das "Reparieren" nachdenken.

Trump spricht mit Netanyahu über Gaza-Plan der USA

Washington - US-Präsident Donald Trump nährt vor seinem Treffen mit Israels Ministerpräsident Benjamin Netanyahu im Weißen Haus in Washington Hoffnungen auf eine Friedenslösung im Gaza-Krieg. Die Begegnung soll am Montag um 11.00 Uhr Ortszeit (17.00 Uhr MESZ) stattfinden. Er habe eine "sehr gute Resonanz" auf seinen Vorschlag zur Beendigung des seit fast zwei Jahren andauernden Kriegs erhalten, sagte Trump der Nachrichtenagentur Reuters am Sonntag in einem Telefoninterview.

Tote und Verletzte bei Angriff auf Kirche in den USA

Lansing (Michigan) - Nach Schüssen und einem Brand in einer Kirche in den USA steigt die Zahl der Todesopfer: Vier Opfer seien gestorben, teilte die Polizei in der Kleinstadt Grand Blanc im US-Staat Michigan mit. Es gab zudem mindestens acht Verletzte. Auf die Frage, wie viele der Opfer durch Schüsse starben und wie viel durch das Feuer, sagten die Ermittler: Zwei der Opfer seien durch Schüsse gestorben, auf die anderen beiden gingen sie nicht näher ein.

Oregon verklagt US-Präsident Trump wegen Truppenentsendung

Washington - Der US-Staat Oregon hat gegen die von Präsident Donald Trump angeordnete Entsendung von Militärkräften in die Stadt Portland geklagt. US-Verteidigungsminister Peter Hegseth hatte am Sonntag (Ortszeit) angeordnet, 200 Mitglieder der Nationalgarde von Oregon unter Bundeskommando zu stellen. Bei der Nationalgarde handelt es sich um eine Reserve der Streitkräfte. Trump hatte am Samstag angekündigt, die Truppen im Rahmen seiner Migrationspolitik nach Portland zu schicken.

EU-Umweltagentur will mehr Nachhaltigkeit und Klimamaßnahmen

Kopenhagen/EU-weit/Brüssel - Die EU-Umweltagentur (EEA) hat die Mitgliedsstaaten in einem neuen Bericht zu mehr Entschlossenheit beim Naturschutz und der Anpassung an den Klimawandel aufgerufen. Zwar seien "bedeutende Fortschritte" bei der Verringerung von Treibhausgasemissionen und Luftverschmutzung gemacht worden, die EU-Mitgliedsstaaten müssten jedoch "die Umsetzung der bereits im Rahmen des Europäischen Green Deals vereinbarten politischen Maßnahmen und längerfristigen Schritte (...) vorantreiben".

