Wifo/IHS heben Prognose an: Wirtschaft wächst heuer leicht

Wien - Die Wirtschaftsforscher von Wifo und IHS heben ihre Konjunkturprognose für das laufende Jahr an. Im Juni ging man noch für Österreichs Wirtschaft von einem Nullwachstum (Wifo) bzw. "Mini"-Plus (IHS) von 0,1 Prozent aus, nun wird ein Plus von 0,3 bzw. 0,4 Prozent erwartet. Der längste Wirtschaftsabschwung der Zweiten Republik wäre damit Geschichte. Die Inflationsprognose für heuer heben die Ökonomen hingegen deutlich an.

Wöginger-Prozess startet mit möglicher Wende

Wien/Linz - Der Prozess gegen August Wöginger wegen Missbrauchs der Amtsgewalt am Dienstag im Landesgericht Linz beginnt mit einer möglichen Wende. Wie der "Kurier" berichtete und ein Gerichtssprecher der APA bestätigte, haben die beiden Mitangeklagten am Montag schriftlich eine "Verantwortungsübernahme" bei Gericht deponiert.

Wifo/IHS bei Budgetdefizit optimistischer als Marterbauer

Wien - Die Wirtschaftsforscher von Wifo und IHS prognostizieren für heuer ein gesamtstaatliches Defizit von 4,2 bzw. 4,3 Prozent der Wirtschaftsleistung und von 3,9 bzw. 4,1 Prozent im kommenden Jahr. Das geht aus der am Dienstag präsentierten Konjunkturprognose hervor. Finanzminister Markus Marterbauer (SPÖ) ist etwas pessimistischer und meldete vergangene Woche für 2025 ein erwartetes Budgetdefizit von 4,54 Prozent an die EU.

Schweigeminute für Opfer des Hamas-Angriffs vom 7. Oktober

Jerusalem/Berlin - Die israelische Armee hat am zweiten Jahrestag des Hamas-Überfalls auf Israel einen Angriff aus dem Gazastreifen gemeldet. Aus dem Norden des Palästinensergebiets sei ein Projektil abgefeuert worden, teilte die Armee am Dienstag mit. In der an der Grenze zum Gazastreifen gelegenen Ortschaft Netiv Haasara sei Luftalarm ausgelöst worden. Israel gedenkt am Dienstag der Opfer des Großangriffs vom 7. Oktober 2023. Angehörige der Opfer legten in der Früh eine Schweigeminute ein.

Gaza-Hilfsflotte - Österreicher kommen am Dienstag heim

Gaza/Wien - Die vier Österreicherinnen und Österreicher, die sich an der jüngsten, von Israel gestoppten Gaza-Hilfsflotte beteiligt haben, werden am Dienstag in ihrer Heimat eintreffen, teilte Global Movement to Gaza mit. Zuvor waren sie nach Athen ausgeflogen worden, wie das Außenministerium auf APA-Anfrage bestätigte. Die Aktivisten berichten über "Folter und Misshandlung während ihrer illegalen Entführung und Gefangenschaft".

Marsalek könnte österreichische Staatsbürgerschaft verlieren

Wien - Das Innenministerium will dem flüchtigen ehemaligen Wirecard-Manager Jan Marsalek die Staatsbürgerschaft aberkennen. Eine entsprechende Prüfung wurde bereits eingeleitet, erfuhr die APA aus dem Innenministerium. Laut Medienberichten soll sich Marsalek in Russland aufhalten, für den dortigen Geheimdienst arbeiten und auch über einen russischen Reisepass verfügen. Zudem gibt es Fotos, die Marsalek in Militärmontur mit dem russischen Kriegssymbol "Z" zeigen.

Nur 42 Prozent fühlen sich nach Lehrerausbildung praxisfit

Wien - Schlechte Noten für die aktuelle Lehrerausbildung: Nur 42 Prozent der Junglehrerinnen und Junglehrer der Mittelschule und AHS-Unterstufe fühlen sich nach ihrem Abschluss gut auf die Unterrichtspraxis vorbereitet, zeigt die aktuelle Ausgabe der OECD-Lehrerstudie TALIS 2024. 2018 waren es noch 79 Prozent. Österreich landet damit derzeit deutlich unter dem Schnitt der 54 teilnehmenden Länder und Regionen (61). Kritik gab es schon länger, 2026 wird die Ausbildung neu aufgestellt.

Bank Austria: Interesse an Wertpapieren steigt

Wien - Die Österreicherinnen und Österreicher neigen zwar weiterhin zur klassischen Sparanlage, zuletzt hat das Interesse an Alternativen wie Aktien aber zugenommen. Das zeigt der sogenannte Finanzmonitor der Bank Austria, für den rund 600 Bankkunden befragt wurden. Demnach interessieren sich 42 Prozent für Wertpapierprodukte, nach 35 Prozent im Vorjahr. Auch der tatsächliche Besitz solcher Anlagen ist mit 37 Prozent im Vergleich zum Vorjahr (28 Prozent) gestiegen.

