Luftwaffe in Polen und Rumänien nach Angriffen alarmiert

Charkiw (Charkow)/Warschau - Parallel zu einem russischen Großangriff auf die Ukraine hat es am Mittwoch auch in den angrenzenden NATO-Staaten Polen und Rumänien einen Luftalarm gegeben. Polen ließ Kampfjets zur Sicherung seines eigenen Luftraums aufsteigen. Nachdem eine Drohne den rumänischen Luftraum erreichte, brachte die Regierung in Bukarest ebenfalls Kampfflugzeuge in Stellung, darunter zwei deutsche Eurofighter. 19 Menschen starben bei einem Luftangriff auf die westukrainische Stadt Ternopil.

Inflation im Oktober unverändert bei 4 Prozent

Wien - Die Inflation in Österreich ist im Oktober im Vergleich zum Vorjahresmonat bei 4 Prozent geblieben. Größter Preistreiber waren erneut Energie und Gastronomie. Die Preise für Wohnen, Wasser und Energie legten um 6,6 Prozent zu, Restaurants und Hotels wurden um 6,0 Prozent teurer. Die Preise für Haushaltsenergie alleine stiegen um 15,7 Prozent. Ohne Haushaltsenergie und Restaurants und Hotels wäre die Inflation nur bei 2,4 Prozent gelegen, teilte die Statistik Austria mit.

Leichenfunde in Tirol - Versteck war unauffällig

Innsbruck - Nach dem Fund der Leichen einer 34-jährigen Mutter und deren zehnjähriger Tochter in der Wohnung einer der beiden Tatverdächtigen in der Tiroler Landeshauptstadt Innsbruck sind die Ermittlungen weiter im Gang. Diese würden mit "besonderer Dringlichkeit" geführt, sagte Staatsanwaltschaftssprecherin Julia Klingenschmid am Mittwoch der APA: "Es handelt sich um ein komplexes Verfahren." Das Versteck der beiden Tiefkühltruhen beschrieb die Staatsanwältin als unauffällig.

KTM-Mutter Pierer Mobility heißt künftig Bajaj Mobility

Mattighofen/Wels - Die KTM-Mutter Pierer Mobility AG heißt künftig Bajaj Mobility AG. Die außerordentliche Hauptversammlung hat am Mittwoch die Änderung des Firmenwortlauts beschlossen. Denn der indische Fahrzeugkonzern Bajaj hatte am Dienstag alle Anteile am bisherigen Joint Venture Pierer Bajaj und damit indirekt die Mehrheit an der Pierer Mobility übernommen. Beschlossen wurden zudem die Verlegung des Firmensitzes nach Mattighofen und Veränderungen im Aufsichtsrat.

Dutzende Anzeigen nach Razzien in Wiener Asia-Lokalen

Wien - Die Stadt Wien hat am Samstag gemeinsam mit der Wiener Polizei, der Finanzpolizei und weiteren Dienststellen eine Schwerpunktaktion in asiatischen Gastrobetrieben im gesamten Stadtgebiet durchgeführt. Die Beamtinnen und Beamten stießen auf zahlreiche Verstöße. In Simmering versuchten mehrere Mitarbeiter eines China-Restaurants in das Obergeschoss zu flüchten. Einer von ihnen stieg dabei in eine Art Geheimversteck hinter einem Kasten, berichtete die Magistratsdirektion.

Vogelgrippe in Gänsebetrieb in Steyr nachgewiesen

Steyr - In einem Geflügelbetrieb mit rund 700 Gänsen in Steyr ist am Mittwoch die hochpathogene Form der Vogelgrippe (H5N1) nachgewiesen worden. Das teilte das Land Oberösterreich in einer Aussendung mit. Etliche Tiere seien bereits verendet, das restliche Geflügel werde auf Anordnung des Magistrats getötet. Der betroffene Betrieb liege nahe an der Enns, wo in den vergangenen Wochen vereinzelt verendete Wildvögel positiv auf das Virus getestet worden waren.

Toter und 170 beschädigte Gebäude durch Großbrand in Japan

Tokio - Durch einen Großbrand in einem vor allem aus Holzhäusern bestehenden Wohnviertel der Stadt Oita in Japan sind nach Behördenangaben ein Mensch getötet und 170 Häuser beschädigt worden. "So eine Feuersäule habe ich noch nie gesehen", sagte am Mittwoch ein Einwohner von Oita auf der südlichen Insel Kyushu dem staatlichen Fernsehsender NHK. Aufnahmen zeigten, wie Feuerwehrleute die ganze Nacht verzweifelt gegen die Flammen kämpften, die zunächst nicht gelöscht werden konnten.

Retter kämpfen in Frankreich um verletzten Höhlenwanderer

Toulouse - Mit einer aufwendigen Aktion versuchen Rettungskräfte in Südfrankreich einen Höhlenwanderer zu bergen, der nach einem Sturz verletzt in 100 Metern Tiefe festsitzt. Um den 66 Jahre alten Mann aus der Aven Tagada-Höhle bei Solli�s-Toucas herauszuholen, seien 44 Feuerwehrleute und 22 Höhlenforscher im Einsatz, teilte die Präfektur mit. Zur Bergung des Opfers müssten bestimmte Passagen der Höhle erweitert und die Wand gesichert werden.

