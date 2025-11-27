Mehr als 40 Tote und drei Festnahmen nach Brand in Hongkong

Hongkong - Nach dem tödlichen Großbrand in einem Hongkonger Wohnkomplex suchen die Ermittler weiter nach der Ursache für den Ausbruch der Flammen. Wie die Behörden mitteilten, nahm die Polizei drei Mitarbeiter einer Baufirma mit Verdacht auf fahrlässige Tötung fest. Bei dem verheerenden Brand kamen mindestens 44 Menschen ums Leben. Die Einsatzkräfte suchten noch nach fast 280 Vermissten.

Schüsse auf Nationalgardisten: Trump spricht von Terrorakt

Washington - Am Mittwochnachmittag (Ortszeit) hat ein Schütze in der US-Hauptstadt Washington in der Nähe des Weißen Hauses das Feuer auf zwei Mitglieder der Nationalgarde eröffnet. Die beiden seien in "kritischem Zustand", sagten FBI-Chef Kash Patel und Bürgermeisterin Muriel Bowser bei einer Pressekonferenz. Bowser sprach von einem gezielten Angriff. Details zum Motiv gab es zunächst nicht. US-Präsident Donald Trump sprach von einem Terrorakt.

Papst Leo XIV. bricht zu erster Auslandsreise auf

Rom/Vatikanstadt - Papst Leo XIV. bricht an diesem Donnerstag zu seiner ersten Auslandsreise seit seiner Wahl zum Oberhaupt der katholischen Kirche vor gut einem halben Jahr auf. Er besucht zunächst die Türkei, am Sonntag geht es weiter in den Libanon. Der Pontifex wird sich sechs Tage in den beiden muslimisch geprägten Ländern aufhalten, in denen es jedoch christliche Minderheiten gibt.

OMV: Ermittlungen zu Kriegsverbrechen im Sudan eingestellt

Wien - Die Staatsanwaltschaft Wien hat Ermittlungen gegen mehrere ehemalige OMV-Verantwortliche eingestellt. Wie Behördensprecherin Nina Bussek entsprechende Informationen der APA bestätigte, habe sich der Verdacht der Beteiligung an Kriegsverbrechen im Sudan zwischen 1998 und 2003 nicht "substanziiert". Die Menschenrechtsorganisation CEHRI hat indes einen Fortführungsantrag eingebracht, über den das Straflandesgericht Wien nun zu entscheiden hat.

Schuhe von Miss Piggy versteigert - Andenken an Jim Henson

Los Angeles (Kalifornien) - Die Muppets-Kreationen und viele andere Erfindungen des US-Puppenspielers und Trickfilmers Jim Henson (1936-1990) sind längst Kult. Entsprechend groß war das Interesse an einer Auktion von mehr als 400 Stücken der Jim Henson Company in Los Angeles mit Geboten aus aller Welt. Insgesamt seien bei der Versteigerung 2,6 Millionen Dollar (rund 2,2 Millionen Euro) eingenommen worden, teilte das Auktionshaus Julien's Auctions am Mittwoch mit.

Elf Tote bei Eisenbahn-Unglück in China

Kunming - Im Südwesten Chinas sind elf Schienenarbeiter von einem Zug angefahren und dabei getötet worden. Bei einem Zusammenprall mit einem Instandhaltungszug ums Leben gekommen. Zwei weitere Menschen wurden bei der Kollision in der Provinz Yunnan verletzt, wie chinesische Staatsmedien berichteten. Der Zug erfasste die Menschen am Morgen (Ortszeit) in einer Kurve nahe dem Bahnhof Luoyangzhen in der Provinzhauptstadt Kunming.

Haiattacke in Australien - Frau stirbt, Mann schwer verletzt

Sydney - Bei einem Haiangriff vor der australischen Ostküste ist eine junge Frau tödlich verletzt worden. Ein Mann überlebte die Attacke knapp und wurde mit schweren Verletzungen am Bein in ein Krankenhaus geflogen, wie die Polizei im Bundesstaat New South Wales mitteilte. Laut australischen Medien soll es sich bei dem Paar um Touristen aus der Schweiz oder aus Schweden handeln.

