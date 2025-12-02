Streiks an rund 300 Standorten der Sozialwirtschaft

Wien/Österreich-weit - In der Sozialwirtschaft haben am Dienstag die angekündigten Streiks begonnen. Am Vormittag wurden von knapp 300 Standorten Streikbeschlüsse gemeldet. Die Arbeitsniederlegung erfolgt stundenweise zwischen Dienstag und Donnerstag. Damit will die Arbeitnehmerseite ihrer Forderung nach vier Prozent Lohnerhöhung Nachdruck verleihen. Die Arbeitgeberseite verwies zuletzt neuerlich auf die äußeren Umstände, die eine Erfüllung dieser Wünsche unmöglich machen würden.

Putin empfängt US-Gesandten zu Gesprächen über Ukraine-Plan

Moskau/Washington - Der Sondergesandte von US-Präsident Donald Trump, Steve Witkoff, trifft am Dienstag in Moskau den russischen Machthaber Wladimir Putin zu Gesprächen über den US-Vorschlag zur Beendigung des Ukraine-Krieges, der in seiner Urfassung weithin als für Moskau sehr vorteilhaft beurteilt wurde. Trumps Regierung zeigte sich im Vorfeld "sehr optimistisch". Kreml-Sprecher Dmitri Peskow zufolge ist das Treffen zwischen Witkoff und Putin für den Nachmittag angesetzt.

Kämpfe um Pokrowsk dauern an

Pokrowsk - Nachdem Russland die Eroberung von Pokrowsk verkündet hat, hat die ukrainische Seite am Dienstag andauernde Kämpfe in der ostukrainischen Stadt gemeldet. Die ukrainische Armee sei in Pokrowsk mit Such- und Angriffstruppen im Einsatz, erklärte das Militär. "Die Eliminierung des Feindes in städtischen Gebieten in Pokrowsk dauert an." Russische Soldaten, die im Stadtzentrum die russische Flagge gehisst hätten, seien geflüchtet. Dies sei lediglich eine Propaganda-Aktion gewesen.

Zwei Festnahmen in Ukraine nach Leiche in Brandauto in Wien

Wien - Nach dem Fund eines toten Gewaltopfers in einem ausgebrannten Auto in Wien-Donaustadt am vergangenen Mittwoch sind bereits am Samstag zwei Beschuldigte in der Ukraine gefasst worden. Der 19- und der 45-Jährige wurden rasch ausgeforscht. Die Tötung des 21-jährigen Ukrainers dürfte finanzielle Hintergründe gehabt haben, berichtete Gerhard Winkler vom Landeskriminalamt Wien am Dienstag. Von einem Krypto-Wallet des Opfers war ein beträchtlicher Geldbetrag abgebucht worden.

Inflation blieb auch im November über 4 Prozent

Wien - Die Inflation in Österreich ist weiter deutlich höher als im Euroraum. Im November lagen die Preise hierzulande im Schnitt um 4,1 Prozent über jenen vom November 2024, wie die Statistik Austria am Dienstag auf Basis vorläufiger Daten mitteilte. In der Eurozone betrug die Teuerung im November 2,2 Prozent. "Die größte Preisdynamik sehen wir bei Energie", erklärte Statistik-Austria-Chefin Manuela Lenk. Auch bei Lebensmitteln, Tabak und Alkohol verstärkte sich der Preisauftrieb.

Koalition erwägt offenbar Asyl-Transitlager in Afrika

Wien - Die Regierung aus ÖVP, SPÖ und NEOS stellt offenbar Überlegungen an, sich an Asyl-Transitlagern in Afrika zu beteiligen. Das legt zumindest ein internes Papier nahe, über das die Tageszeitung "Der Standard" berichtete. Innenminister Gerhard Karner (ÖVP) verwies am Dienstag am Rande einer Pressekonferenz darauf, dass man "seit mehreren Jahren verlange", Rückkehrzentren außerhalb Europas einzurichten bzw. Asylverfahren außerhalb Europas durchzuführen.

Wohl 55.800 Euro für angegriffenen Ex-Rapidler Burgstaller

Wien - Am Wiener Landesgericht für Zivilrechtssachen (ZRS) ist am Dienstag eine zivilrechtliche Klage des ehemaligen Rapid-Stürmers Guido Burgstaller behandelt worden, dem ein mittlerweile 24-Jähriger am 14. Dezember 2024 vor einer Innenstadt-Disco einen Faustschlag ins Gesicht versetzt hatte. Burgstaller kam aufgrund dessen zu Sturz, prallte mit dem Kopf an der Gehsteigkante auf und zog sich einen Schädelbruch zu. Nun kann er damit rechnen, vom Angreifer 55.800 Euro zu erhalten.

Wien erhöht zahlreiche Gebühren

Wien - Wien setzt bei der Konsolidierung des Haushalts auf ein ganzes Bündel an Maßnahmen. Viele davon wurden bereits verkündet. Doch das Ende der Fahnenstange ist noch nicht erreicht. Wie das Büro von Finanzstadträtin Barbara Novak (SPÖ) der APA mitgeteilt hat, stehen eine Reihe weiterer Gebührenerhöhungen ins Haus. Steigen werden etwa Verwaltungsabgaben, die Hundesteuer oder die Tarife für Ticketverkauf im öffentlichen Raum.

