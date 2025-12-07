11-Jähriger in Wien sprengte sich Finger von Hand weg

Wien - Ein 11-Jähriger hat sich am Samstagnachmittag in Wien-Simmering beim Hantieren mit einem Feuerwerkskörper schwer verletzt. Der Bub hatte gegen 14.00 Uhr in einem Park in der Mautner-Markhof-Gasse einen Böller gezündet, der ihm schließlich in der Hand explodierte. Dabei wurden ihm Ring- sowie Mittelfinger teils abgetrennt, auch am Daumen der anderen Hand erlitt er Verletzungen." Eine Passantin bemerkte ihn und rief die Rettung", sagte eine Polizeisprecherin der APA am Sonntag.

Mindestens 25 Tote bei Brand in Club im indischen Goa

Goa - Bei einem Brand in einem bei Urlaubern beliebten Club im indischen Goa sind in der Nacht auf Sonntag mindestens 25 Menschen ums Leben gekommen. Der Regierungschef des Bundesstaats Goa, Pramod Sawant, teilte auf X mit, dass unter den Toten "drei bis vier" Touristen seien. Der indische Premierminister Narendra Modi bekundete "tiefe Trauer" über den Brand. Drei Menschen seien an Brandverletzungen gestorben, die anderen seien erstickt, schrieb Sawant weiter.

Deutscher Kanzler Merz bei Israels Premier Netanyahu

Jerusalem - Bei seinem Antrittsbesuch in Israel ist der deutsche Bundeskanzler Friedrich Merz mit dem israelischen Ministerpräsident Benjamin Netanyahu zusammengekommen. Bei dem Treffen am Sonntag in Netanyahus Amtssitz in Jerusalem wollten die beiden Regierungschefs über die weiter stark angespannte Lage in der Region und über das deutsch-israelische Verhältnis sprechen.

Russland attackiert Ukraine weiter

Kiew (Kyjiw) - Ungeachtet der Gespräche über eine Friedenslösung hat Russland die Ukraine auch in der Nacht auf Sonntag mit massiven Angriffen aus der Luft überzogen. Im Kreis Krementschuk im zentralukrainischen Gebiet Poltawa wurden Militärgouverneur Wolodymyr Kohut zufolge mehrere Unternehmen des Energiesektors bei einem kombinierten Angriff mit Drohnen und Raketen attackiert. Direkte Treffer und herabstürzende Trümmer lösten demnach Brände aus, technische Anlagen wurden beschädigt.

Mann in Osttirol von Krampussen attackiert - schwer verletzt

Matrei in Osttirol - Ein 44-Jähriger ist Samstagabend in Matrei in Osttirol bei einem Spaziergang von zwei Krampussen attackiert und dabei schwer verletzt worden. Der Mann war mit seiner Familie unterwegs gewesen, als er laut Polizei nacheinander von zwei sogenannten "Klaubäufen" an der Kleidung erfasst und mit einem als "Klaubaufwurf" bekannten Griff zu Boden geschleudert wurde. Dadurch wurde der 44-Jährige schwer an der Schulter verletzt. Er wurde im Krankenhaus Lienz behandelt.

Putsch in Benin: Militärs setzen den Präsidenten ab

Porto-Novo - In Benin hat eine Gruppe von Militärs die Absetzung von Präsident Patrice Talon verkündet. Die Militärs erklärten am Sonntag im Staatsfernsehen, dass Talon "seines Amtes als Präsident der Republik enthoben" worden sei. Von Seiten des Staatschefs wurde zunächst offiziell nichts mitgeteilt. Die Nachrichtenagentur AFP erfuhr aber aus dem Präsidenten nahestehenden Kreisen, dass Talon in Sicherheit sei und ihm ergebene Teile der Armee dabei seien, "die Kontrolle zurückzugewinnen".

Kompatscher für Transit-Gespräche von Österreich und Italien

Bozen/Innsbruck/Österreich - Südtirols Landeshauptmann Arno Kompatscher (SVP) appelliert im andauernden Transitstreit sowohl an Italien als auch an Tirol und Österreich, sich ungeachtet der anhängigen Klage Italiens vor dem Europäischen Gerichtshof (EuGH) tabulos an einen Tisch zu setzen. Man brauche "nichts an eigenen Positionen aufgeben", aber: "Warum sagt man immer: 'Wir reden über unsere Position nicht'. Man kann ja dann immer noch 'Nein' sagen", meinte Kompatscher im APA-Interview.

Frau starb bei Wohnungsbrand in Niederösterreich

Klosterneuburg - Bei einem Wohnungsbrand in einem Mehrparteienhaus in Klosterneuburg ist am frühen Samstagnachmittag eine 80-jährige Frau gestorben. Die Polizei bestätigte einen Bericht der "NÖN" (online). Als die Feuerwehr am Einsatzort eintraf, drang bereits dichter Rauch aus einem Fenster. Atemschutztrupps drangen in die Wohnung ein und bargen die Frau, berichtete die Feuerwehr. Sie dürfte laut Polizei noch am Unglücksort gestorben sein.

