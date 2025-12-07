Merz hält dauerhaften Frieden im Gazastreifen für möglich

Jerusalem - Der deutsche Bundeskanzler Friedrich Merz glaubt, dass die Waffenruhe im Gazastreifen halten kann. "Ein dauerhafter Frieden ist möglich", sagte Merz am Sonntag in Jerusalem bei einer gemeinsamen Pressekonferenz mit Israels Ministerpräsident Benjamin Netanyahu. Dies gelte auch trotz vereinzelter Rückschläge bei dem vereinbarten Waffenstillstand. Deutschland leiste humanitäre Hilfe und werde zum Wiederaufbau des zerstörten Küstenstreifens einen Beitrag leisten.

11-Jähriger in Wien sprengte sich Finger von Hand weg

Wien - Ein 11-Jähriger hat sich am Samstagnachmittag in Wien-Simmering beim Hantieren mit einem Feuerwerkskörper schwer verletzt. Der Bub hatte gegen 14.00 Uhr in einem Park in der Mautner-Markhof-Gasse einen Böller gezündet, der ihm schließlich in der Hand explodierte. Dabei wurden ihm Ring- sowie Mittelfinger teils abgetrennt, auch am Daumen der anderen Hand erlitt er Verletzungen." Eine Passantin bemerkte ihn und rief die Rettung", sagte eine Polizeisprecherin der APA am Sonntag.

Sporrer will Allparteienkonsens bei Bundesstaatsanwaltschaft

Wien - Justizministerin Anna Sporrer (SPÖ) hofft bei der geplanten Einführung einer Bundesstaatsanwaltschaft, die künftig in prominenten Fällen als weisungsfreie oberste Ermittlungs- und Anklagebehörde statt der Justizministerin über eine Anklage entscheiden soll, auf einen gemeinsamen Beschluss aller Parlamentsparteien. Für die Reform braucht es eine Zwei-Drittel-Mehrheit. Am Dreiergremium will sie trotz Kritik festhalten, sagte sie am Sonntag in der ORF-"Pressestunde".

Mindestens 25 Tote bei Brand in Club im indischen Goa

Goa - Bei einem Brand in einem bei Urlaubern beliebten Club im indischen Goa sind in der Nacht auf Sonntag mindestens 25 Menschen ums Leben gekommen. Der Regierungschef des Bundesstaats Goa, Pramod Sawant, teilte auf X mit, dass unter den Toten "drei bis vier" Touristen seien. Der indische Premierminister Narendra Modi bekundete "tiefe Trauer" über den Brand. Drei Menschen seien an Brandverletzungen gestorben, die anderen seien erstickt, schrieb Sawant weiter.

Putschversuch in Benin, Regierung sieht Lage unter Kontrolle

Porto-Novo - Die Regierung im westafrikanischen Benin hat nach eigenen Angaben am Sonntag einen Putschversuch vereitelt. Zuvor hatte eine Gruppe von Soldaten im nationalen Fernsehen die Machtübernahme verkündet. Außenminister Olushegun Adjadi Bakari sagte der Nachrichtenagentur Reuters, eine "kleine Gruppe" von Soldaten habe versucht, die Regierung zu stürzen. Ein großer Teil der Armee und der Nationalgarde sei aber loyal. Sie seien dabei, die Ordnung wiederherzustellen.

Russland attackiert Ukraine weiter

Kiew (Kyjiw) - Ungeachtet der Gespräche über eine Friedenslösung hat Russland die Ukraine auch in der Nacht auf Sonntag mit massiven Angriffen aus der Luft überzogen. Im Kreis Krementschuk im zentralukrainischen Gebiet Poltawa wurden Militärgouverneur Wolodymyr Kohut zufolge mehrere Unternehmen des Energiesektors bei einem kombinierten Angriff mit Drohnen und Raketen attackiert. Direkte Treffer und herabstürzende Trümmer lösten demnach Brände aus, technische Anlagen wurden beschädigt.

SPÖ-Kärnten befragt Mitglieder zu Migrationskurs

Klagenfurt - Die SPÖ Kärnten hat bis kommenden Mittwoch eine Mitgliederbefragung zum Thema Sicherheit und Migration laufen. Parteichef Daniel Fellner bestätigte auf APA-Anfrage einen Bericht der "Kronen Zeitung" vom Sonntag. Abgefragt werde, ob die Mitglieder für mehr Polizeipräsenz sind, ob sie allgemein einen schärferen Asylkurs wollen und ob Förderungen an Sprachkenntnisse gekoppelt werden sollen - und wie wichtig ihnen das sei, sagte Fellner.

Frau starb bei Wohnungsbrand in Niederösterreich

Klosterneuburg - Bei einem Wohnungsbrand in einem Mehrparteienhaus in Klosterneuburg ist am frühen Samstagnachmittag eine 80-jährige Frau gestorben. Die Polizei bestätigte einen Bericht der "NÖN" (online). Als die Feuerwehr am Einsatzort eintraf, drang bereits dichter Rauch aus einem Fenster. Atemschutztrupps drangen in die Wohnung ein und bargen die Frau, berichtete die Feuerwehr. Sie dürfte laut Polizei noch am Unglücksort gestorben sein.

Die Auswahl der Meldungen für diesen Nachrichtenüberblick erfolgte automatisch.

red