Kopftuchverbot in Schulen vom Nationalrat beschlossen

Wien - Der Nationalrat hat Donnerstag Mittag mit großer Mehrheit ein Kopftuchverbot an Schulen für Mädchen unter 14 beschlossen. Nur die Grünen stimmten dagegen. Sie unterstützten das Anliegen zwar, waren aber überzeugt, dass das konkrete Gesetz verfassungswidrig ist. Die Freiheitlichen wiederum vermissten ein Kopftuchverbot auch für Lehrerinnen, votierten aber für den Gesetzesvorschlag der Koalition. Ebenfalls in der Novelle enthalten ist eine neue Suspendierungsbegleitung.

Ukraine übergab USA Antwort auf Trumps Friedensplan

Kiew (Kyjiw)/Moskau - Die Ukraine hat ihre Vorschläge zu "territorialen Zugeständnissen" als Antwort auf den US-Friedensplan übermittelt. Das bestätigte der deutsche Kanzler Friedrich Merz am Donnerstag in einer Pressekonferenz mit NATO-Generalsekretär Mark Rutte in Berlin. Der von der Administration unter US-Präsident Donald Trump vorgelegte Plan war zuvor teilweise als "russische Wunschliste" scharf kritisiert worden, weil er im Wesentlichen die Forderungen Moskaus übernommen hatte.

Sozialwirtschaft: Vierte KV-Verhandlungsrunde gestartet

Wien - In der Sozialwirtschaft hat am Donnerstagvormittag gegen 11.30 Uhr die vierte Kollektivvertragsverhandlungsrunde begonnen. Nach den Streiks in der Vorwoche erwartet sich die Gewerkschaft nun ein "Angebot auf Augenhöhe, das den Leistungen der Beschäftigten gerecht wird", wie die Chefverhandlerin der Gewerkschaft der Privatangestellten (GPA), Eva Scherz, im Vorfeld sagte. Gestreikt wird am Donnerstag auch wieder und zwar von den Freizeitpädagoginnen und -pädagogen.

USA bringen Tanker vor Venezuela unter ihre Kontrolle

Caracas/Washington/Genf - Die USA haben vor der Küste Venezuelas einen Öltanker unter ihre Kontrolle gebracht. "Wir haben gerade einen Tanker vor der Küste Venezuelas beschlagnahmt", sagte US-Präsident Donald Trump am Mittwoch. Es handle sich um ein "sehr großes" Schiff. Nach Angaben der US-Regierung wurde der Tanker zum Transport von "sanktioniertem Öl aus Venezuela und dem Iran" genutzt. Venezuela verurteilte den Vorfall scharf und sprach von "Diebstahl".

Bereits 180.000 Grippe-Impfungen mehr als in voriger Saison

Wien - In Österreich haben sich bereits jetzt rund 180.000 Menschen mehr gegen Influenza impfen lassen als in der gesamten vorigen Saison. Das betonte die Gesundheitskasse ÖGK am Donnerstag. Laut Impfdaten-Dashboard wurden bis Ende der Vorwoche 997.178 Immunisierungen gegen die "echte Grippe" in den E-Impfpass eingetragen. Die Grippe-Welle hat zwar rund vier Wochen früher begonnen als in den vergangenen Saisonen. Es sei aber jetzt noch ein guter Zeitpunkt, sich impfen zu lassen.

Norbert Hofer erwägt Rückzug aus Landespolitik

Eisenstadt - Norbert Hofer erwägt seinen Rückzug aus der burgenländischen Landespolitik. Der ehemalige FPÖ-Bundesparteiobmann, Bundespräsidentschaftskandidat und nunmehrige Klubobmann im Landtag will bis Jahresende über seine Zukunft nachdenken, erklärte er am Donnerstag gegenüber der APA. Es gebe laufend Angebote aus der Privatwirtschaft - sollte er wechseln, werde er jedenfalls "immer politisch aktiv sein" und die Freiheitlichen unterstützen.

Pilnacek-U-Ausschuss vorerst ohne Polit-Prominenz

Wien - Die FPÖ verzichtet in ihrem Untersuchungsausschuss rund um die Causa des verstorbenen Justiz-Sektionschefs Christian Pilnacek vorerst auf Polit-Prominenz. In dem der APA vorliegenden Ladungsverlangen sollen vorerst jene Personen zur Befragung geladen werden, die unmittelbar mit dem Tod Pilnaceks konfrontiert waren oder dazu recherchiert haben. Dazu zählen Polizeibeamte, Journalisten oder dessen einstige Lebensgefährtin. Die Ladungssitzung dazu findet Donnerstagabend statt.

Drei Bankomat-Sprenger zu vier Fällen in Wien vor Gericht

Wien/Salzburg - Am Donnerstag hat am Wiener Landesgericht der Prozess gegen drei mutmaßliche Mitglieder einer auf Bankomat-Sprengungen spezialisierten Bande begonnen. Vier Fälle sind verfahrensgegenständlich. Bei den Angeklagten handelt es sich um Holländer mit nordafrikanischen Wurzeln im Alter von 24, 33 und 36 Jahren. Die in ihrer Heimat mehrfach vorbestraften Männer bekannten sich am Vormittag schuldig und zeigten sich vollinhaltlich geständig, wie die Verteidigung ausführte.

