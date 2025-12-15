Laut Selenskyj trotz Differenzen weitere Gespräche mit USA

Berlin - Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj kündigt eine Fortsetzung der Gespräche mit der US-Delegation an. Es gebe unterschiedliche Positionen bei Gebietsfragen, sagte Selenskyj in Berlin. Eigene Gebietsforderungen an die Ukraine würde Washington keine stellen. Die US-Delegation habe vielmehr russische Forderungen übermittelt, sagte Selenskyj auf die Frage, ob die USA fordert, dass sich die Ukraine auch aus Gebieten zurückziehe, die sie nach wie vor halte.

Fiskalrat drängt auf weitere Sparmaßnahmen

Wien - Der Fiskalrat drängt auf weitere große Konsolidierungsschritte. Das von der Regierung angestrebte Ziel, das Budgetdefizit bis 2028 unter 3 Prozent des BIP zu drücken, wird laut dem am Montag präsentierten Jahresbericht des Fiskalrats deutlich verfehlt, sollten nicht zusätzliche Konsolidierungsmaßnahmen ergriffen werden. Bis 2026 sieht der Fiskalrat die Budgetziele der Regierung auf Kurs, ab 2027 sind seine Prognosen aber deutlich schlechter als jene des Finanzministeriums.

Bis 2100 verschwindet mindestens die Hälfte aller Gletscher

Zürich - Bis zu 4.000 Gletscher pro Jahr drohen wegen des Klimawandels zu verschwinden. Das zeigen Schweizer Forschende in einer neuen Studie. Mindestens die Hälfte aller Gletscher weltweit wird demnach bis Ende des Jahrhunderts nicht mehr existieren. Mit der am Montag in der Fachzeitschrift "Nature Climate Change" erschienenen Studie, wollten die Forscher darauf aufmerksam machen, dass der Gletscherschwund mehr als nur ein naturwissenschaftliches Problem ist.

Regisseur Reiner und Frau ermordet - Sohn verhaftet

Los Angeles - Der US-Regisseur Rob Reiner, unter anderem bekannt durch den Filmklassiker "Harry und Sally", sowie seine Frau sind laut Polizei offenbar Opfer eines Gewaltverbrechens geworden. Ihr Sohn Nick steht unter Mordverdacht. Der Polizeichef von Los Angeles, Jim McDonnell, sagte am Montag, der 32-Jährige sei unter dem Verdacht festgenommen worden, seine Eltern getötet zu haben. "Ihm wird Mord vorgeworfen". Die Leichen des Paares seien mit Stichwunden in ihrem Haus gefunden worden.

EU lockert CO2-Zielwerte für Autos

Brüssel/Wien - Es ist ein Erfolg für die Lobbybemühungen der Autobranche einiger wichtiger EU-Staaten, aber auch der Zulieferindustrie in Österreich: Am Dienstag legt die EU-Kommission ihre überarbeiteten CO2-Vorgaben für die Autoindustrie vor. Dabei wird damit gerechnet, dass dann das für 2035 geplante Verbrenner-Aus gekippt wird - und auch danach noch neue Autos auf die Straßen kommen dürfen, aus deren Auspuff CO2 kommt.

Zwölf Monate Haft für 20-Jährigen in Stalking-Prozess

Wien - Zu zwölf Monaten Haft, davon acht bedingt, ist am Montagvormittag am Wiener Landesgericht ein 20-Jähriger nicht rechtskräftig verurteilt worden, weil er seine Nachbarin seit Oktober 2023 mehrfach gestalkt haben soll. Der Angeklagte hatte deshalb bereits im August 2023 sechs Monate bedingt ausgefasst. Nur zwei Monate danach begann für die junge Frau jedoch wieder das gleiche Martyrium. Der Mann zeigte sich dazu vor der Richterin vollumfassend geständig.

Baupleiten in Ober- und Niederösterreich gefährden Jobs

Wien/Schiedlberg/Traismauer - Die Branchenkrise zieht weitere Insolvenzen am Bau nach sich. Alleine am Montag berichteten Gläubigerschützer von je einem Konkurs in Ober- und Niederösterreich, die rund 120 Arbeitsplätze gefährden. Bei Malzner Erdbau in Schiedlberg in Oberösterreich wackeln 86 Jobs, eine Fortführung der Firma ist noch offen. Die Firma Schöpf Traismauer in Niederösterreich mit ihren 35 Stellen plant aus eigenen Stücken gar keine Fortführung, zeigten Informationen von KSV und AKV am Abend.

Neun Personen bei Wohnungsbrand in Wien gerettet

Wien - Bei einem Wohnungsbrand in einem Mehrparteienwohnhaus in der Neilreichgasse in Wien-Favoriten hat die Feuerwehr am Montag in der Früh neun Personen, darunter vier Kinder, sowie eine Katze aus dem stark verrauchten Gebäude gerettet. Die Betroffenen wurden zur notfallmedizinischen Versorgung an die Sondereinsatzgruppe der Berufsrettung Wien übergeben. Eine Person wurde verletzt und in ein Krankenhaus gebracht, hieß es in einer Aussendung der Berufsfeuerwehr Wien.

