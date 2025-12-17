EU-Westbalkan-Gipfel soll Partnerschaft stärken

Brüssel - Die Staats- und Regierungschefinnen und -chefs der EU kommen am Mittwochabend in Brüssel mit ihren Amtskolleginnen und -kollegen aus den Westbalkanländern zum jährlichen Gipfeltreffen zusammen. Die Bedeutung ihrer politischen und wirtschaftlichen Beziehungen insbesondere im aktuellen geopolitischen Kontext soll unterstrichen und eine Erklärung dazu verabschiedet werden. Österreich wird beim Westbalkan-Gipfel von Bundeskanzler Christian Stocker (ÖVP) vertreten.

Attentäter von Sydney soll erstmals vernommen werden

Sydney - Drei Tage nach dem verheerenden Anschlag auf ein jüdisches Fest am Bondi Beach in Sydney wollen die Ermittler am Mittwoch den überlebenden Attentäter verhören. Der von Sicherheitskräften angeschossene Terrorist erwachte aus dem Koma. Die Ermittler hoffen, dass der 24-Jährige aussagen wird und neue Erkenntnisse zu den Hintergründen des Anschlags mit 15 Todesopfern liefert. 20 Verletzte werden weiter im Krankenhaus behandelt. Fünf von ihnen befinden sich in kritischem Zustand.

Galileo-Satelliten von Europas Weltraumbahnhof gestartet

Kourou/Paris - Um 6.01 Uhr mitteleuropäischer Zeit sind am Mittwoch zwei Satelliten des europäischen Navigationssystems Galileo ins All abgehoben. Es ist der erste Start an Bord der neuen Ariane-6-Rakete vom Weltraumbahnhof in Kourou in Französisch-Guayana aus. Damit kann Europa nach einigen Jahren Pause wieder selbstständig das weltweit präziseste Positionierungssystem ausbauen. "Willkommen zurück, Galileo", sagte der Leiter des Guyana-Raumfahrtzentrums, Philippe Lier.

Venezuela-Konflikt: Trump verfügt Blockade für Öltanker

Washington/Caracas - US-Präsident Donald Trump verschärft den Ton gegen Venezuela weiter: Er hat eine Seeblockade gegen "sanktionierte" Öltanker verkündet. Und er hat die große US-Militärpräsenz vor Küste mit den Ölvorkommen des Landes in Verbindung gebracht. Auf der Plattform Truth Social schrieb Trump, Venezuela habe den USA "Öl, Land und andere Vermögenswerte" gestohlen und forderte die "sofortige" Rückgabe. Venezuela nannte dies "grotesk" und einen schweren Verstoß gegen das Völkerrecht.

Organisationen warnen vor Gefahren durch Böller zu Silvester

Wien - Greenpeace, das Österreichische Rote Kreuz und der Bundesfeuerwehrverband warnen gemeinsam vor den Risiken von Feuerwerk und Böllern - insbesondere zu Silvester. Schwere Verletzungen und Brände, oft ausgelöst durch illegale und hochgefährliche Knallkörper, können die Folgen sein. Lärm und Rauch belasten zudem Menschen, Tiere und Umwelt. Ziel der Allianz sei eine sichere, gesunde und kontrollierte Silvesternacht in Österreich, hieß es am Mittwoch in einer Aussendung.

IEA erwartet Rekordnachfrage nach Kohle in diesem Jahr

Paris - Die weltweite Kohlenachfrage dürfte dieses Jahr nach Einschätzung der Internationalen Energieagentur (IEA) erneut ein Rekordhoch erreichen. Die Fachleute gehen davon aus, dass der Verbrauch um 0,5 Prozent auf 8,85 Milliarden Tonnen Kohle steigt, wie sie in ihrem am Mittwoch erschienenen Kohle-Jahresbericht schreiben. Der örtliche Verbrauch entsprach dabei in diesem Jahr nicht immer den bisherigen Trends.

Mordanklage gegen Sohn von getötetem Star-Regisseur Reiner

Los Angeles - Nach dem gewaltsamen Tod von "Harry und Sally"-Regisseur Rob Reiner und seiner Ehefrau Michele muss sich der Sohn des Paares, Nick Reiner, wegen vorsätzlichen Mordes verantworten. Bezirksstaatsanwalt Nathan J. Hochman gab die Anklage gegen den 32-Jährigen in Los Angeles bekannt. Wegen des zweifachen Mordes würden besondere Umstände gelten. Nick Reiner habe als Waffe ein Messer benutzt, führte Hochman weiter aus.

