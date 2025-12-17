Steuer-Freibetrag für arbeitende Pensionisten kommt ab 2027

Wien - Die Dreierkoalition hat sich auf ein Maßnahmen-Paket zur Attraktivierung des Arbeitens im Alter geeinigt. Anders als geplant kommt kein verringerter Steuersatz für den Zuverdienst in der Pension (Flattax), sondern ein Steuer-Freibetrag von 15.000 Euro pro Jahr, und das erst ab 2027. Geplant sind außerdem Arbeitsmarktmaßnahmen zur Erhöhung der Beschäftigung von Personen ab 60 und eine Reform der betrieblichen Altersvorsorge.

Regierung verlängert Stopp des Familiennachzugs

Wien - Der Stopp des Familiennachzuges soll um weitere sechs Monate verlängert werden. Das hat der Ministerrat am Mittwoch laut Protokoll beschlossen. Es braucht allerdings noch das Einvernehmen des Hauptausschusses im Nationalrat, der am Nachmittag zusammenkommen wird. Die Anträge von Angehörigen von Asyl- und subsidiär Schutzberechtigten werden damit für ein weiteres halbes Jahr quasi gehemmt.

Heimische Inflation fast doppelt so hoch wie in Eurozone

Wien - Die Inflation in Österreich ist weiterhin fast doppelt so hoch wie im Euroraum. Im November lagen die Preise hierzulande um durchschnittlich 4,0 Prozent über jenen vom November 2024. Die Inflation ist damit den dritten Monat in Folge unverändert hoch, wie die Statistik Austria am Mittwoch mitteilte. Der endgültige Wert fiel etwas niedriger aus als in der Schnellschätzung Anfang Dezember. In der Eurozone blieb die Inflation laut EU-Statistikamt Eurostat bei 2,1 Prozent.

Österreich entsendet Experten in den Nahen Osten

Wien - Österreich nimmt mit der Entsendung von Experten an den Bemühungen um eine dauerhafte Beendigung des Gaza-Krieges teil. Fachleute aus Polizei, Bundesheer sowie zivile Expertinnen und Experten sollen in den Nahen Osten entsandt werden, beschloss der Ministerrat am heutigen Mittwoch auf Antrag von Außenministerin Beate Meinl-Reisinger (NEOS). Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer der Mission werden von Innen-, Außen- und Verteidigungsministerium gestellt.

Sydney-Attentäter wegen 15-fachen Mordes angeklagt

Sydney - Drei Tage nach dem verheerenden Anschlag am Bondi Beach in Sydney ist der Überlebende der beiden mutmaßlichen Attentäter wegen Mordes in 15 Fällen sowie diverser weiterer Vergehen angeklagt worden. Insgesamt werden ihm 59 Straftaten vorgeworfen, teilte die Polizei im australischen Bundesstaat New South Wales am Mittwoch mit. Darunter seien auch Körperverletzung mit Mordversuchen in 40 Fällen und Terrorismus.

Organisationen warnen vor Gefahren durch Böller zu Silvester

Wien - Greenpeace, das Österreichische Rote Kreuz und der Bundesfeuerwehrverband warnen gemeinsam vor den Risiken von Feuerwerk und Böllern - insbesondere zu Silvester. Schwere Verletzungen und Brände, oft ausgelöst durch illegale und hochgefährliche Knallkörper, können die Folgen sein. Lärm und Rauch belasten zudem Menschen, Tiere und Umwelt. Ziel der Allianz sei eine sichere, gesunde und kontrollierte Silvesternacht in Österreich, hieß es am Mittwoch in einer Aussendung.

Weitere Gürtelrose- und Pneumokokken-Impfungen im Jänner

Wien - Nach einem starken Start bei den seit November für Über-60-Jährige kostenlosen Impfungen gegen Gürtelrose (Herpes Zoster) und Pneumokokken ist für Mitte Jänner Nachschub angekündigt. Es wurden jeweils 230.000 neue Dosen bestellt, teilte das Gesundheitsministerium am Dienstagabend mit. Die Gürtelrose-Impfstoffe werden ab 13. Jänner ausgeliefert, jene gegen schwere Lungenentzündungen verursachende Pneumokokken ab 21. Jänner. Es sind jedoch derzeit noch Impfstoffe verfügbar.

Louvre bleibt vorerst wegen Streiks geschlossen

Paris - Der Louvre in Paris, das meistbesuchte Museum der Welt, bleibt vorerst weiter geschlossen. Die Angestellten haben sich für eine Verlängerung ihres am Montag begonnenen Streiks ausgesprochen. Gewerkschaften kritisieren die Überlastung der Louvre-Mitarbeiter und schlechtes Management der Leitung. Sie fordern u.a. Neueinstellungen und Gehaltserhöhungen.

