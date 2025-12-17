Steuer-Freibetrag für arbeitende Pensionisten kommt ab 2027

Wien - Die Dreierkoalition hat sich auf ein Maßnahmen-Paket zur Attraktivierung des Arbeitens im Alter geeinigt. Anders als geplant kommt kein verringerter Steuersatz für den Zuverdienst in der Pension (Flattax), sondern ein Steuer-Freibetrag von 15.000 Euro pro Jahr, und das erst ab 2027. Geplant sind außerdem Arbeitsmarktmaßnahmen zur Erhöhung der Beschäftigung von Personen ab 60 und eine Reform der betrieblichen Altersvorsorge.

Verlängerung des Familiennachzug-Stopps beschlossen

Wien - Der Stopp des Familiennachzuges wird um weitere sechs Monate verlängert. Nach dem Ministerrat am Mittwochvormittag hat nun auch der Hauptausschusses im Nationalrat mit den Stimmen der Koalitionsparteien grünes Licht gegeben, geht aus der Parlamentskorrespondenz hervor. Die Anträge von Angehörigen von Asyl- und subsidiär Schutzberechtigten werden damit für ein weiteres halbes Jahr quasi gehemmt.

Italien steht bei Mercosur-Abkommen auf der Bremse

Brüssel/Rom/Bras�lia - Italiens Ministerpräsidentin Giorgia Meloni hat sich gegen einen raschen Abschluss des Handelsabkommens der Europäischen Union mit dem südamerikanischen Staatenbund Mercosur gestellt und damit die Hoffnung auf eine baldige Unterzeichnung zunichtegemacht. Meloni begründete ihre Haltung am Mittwoch mit Sorgen um die heimische Landwirtschaft. Widerstand gibt es auch aus Frankreich, während Deutschland auf einen Abschluss drängt.

EU-Gipfel sucht Lösung zur Nutzung russischer Vermögen

Brüssel - Die EU-Staats- und Regierungschefs kommen am Donnerstag in Brüssel zu einem Gipfeltreffen zusammen, das als entscheidend nicht nur für die Zukunft der Ukraine, sondern auch der EU selbst gilt. Dominiert wird das Treffen von der umstrittenen Nutzung der eingefrorenen russischen Vermögen für die Ukraine, die dringend Geld braucht. Auch am Tag vor dem Gipfel zeichnete sich keine Lösung ab. Österreich wird von Bundeskanzler Christian Stocker (ÖVP) vertreten.

Sonja Hammerschmid neue Leiterin der Bundestheater-Holding

Wien - Die neue Geschäftsführerin der Bundestheater-Holding ist ehemalige Ministerin und Rektorin, verfügt aber über keine Leitungserfahrung in der Theater- und Musiktheaterszene: Die ehemalige SPÖ-Bildungsministerin Sonja Hammerschmid ist am Mittwoch von Kulturminister Andreas Babler (SPÖ) als Nachfolgerin des seit 2016 amtierenden Geschäftsführers Christian Kircher vorgestellt worden. Sie wird die Holding ab 1. April 2026 für fünf Jahre leiten.

Heimische Inflation fast doppelt so hoch wie in Eurozone

Wien - Die Inflation in Österreich ist weiterhin fast doppelt so hoch wie im Euroraum. Im November lagen die Preise hierzulande um durchschnittlich 4,0 Prozent über jenen vom November 2024. Die Inflation ist damit den dritten Monat in Folge unverändert hoch, wie die Statistik Austria am Mittwoch mitteilte. Der endgültige Wert fiel etwas niedriger aus als in der Schnellschätzung Anfang Dezember. In der Eurozone blieb die Inflation laut EU-Statistikamt Eurostat bei 2,1 Prozent.

Putin dementiert, dass Bedrohung von Russland ausgeht

Moskau - Im Westen kursieren laut Wladimir Putin Aufrufe, sich auf einen großen Krieg vorzubereiten. Er werte dies als zunehmende Hysterie, sagte der russische Präsident am Mittwoch. Darstellungen, wonach von Russland eine Bedrohung ausgehe, seien eine Lüge, behauptete Putin weiters. Russland strebe eine gemeinsame Zusammenarbeit mit den USA und den europäischen Staaten an. Die Ziele des Einsatzes in der Ukraine würden aber erreicht, so der Kremlchef.

Cobra-Beamte erlegten entlaufene Stiere in Oststeiermark

Fürstenfeld - Die Polizei hat die am Dienstagabend in der Oststeiermark entlaufenen beiden Stiere am Mittwochnachmittag erlegt. Die bis zu 700 Kilogramm schweren Rinder waren beim Entladen von einem Schlachthof in Fürstenfeld entkommen, liefen in Richtung Stadtzentrum und von dort über mehrere Gemeindestraßen in Richtung Übersbach. Gegen 14.00 Uhr wurden sie in einem Wald westlich von Fürstenfeld gesehen. Cobra-Beamte erlegten die Tiere mit gezielten Schüssen, teilte die Polizei mit.

Die Auswahl der Meldungen für diesen Nachrichtenüberblick erfolgte automatisch.

red