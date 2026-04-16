Israel und der Libanon vereinbaren zehntägige Waffenruhe

Washington/Beirut - Israel und der Libanon haben unter Vermittlung von US-Präsident Donald Trump eine zehntägige Waffenruhe vereinbart, die auch die pro-iranische Hisbollah-Miliz einschließt. Trump schrieb am Donnerstag auf seiner Onlineplattform Truth Social, er habe "exzellente Gespräche" mit dem libanesischen Präsidenten Joseph Aoun und dem israelischen Regierungschef Benjamin Netanyahu geführt. Beide hätten einer Waffenruhe zugestimmt, um "Frieden zwischen ihren Ländern zu erreichen".

WKStA ermittelt gegen Ex-Bundeskanzler Gusenbauer

Wien - Strafrechtliche Ermittlungen rund um die Milliardenpleite der Signa-Immobiliengruppe des Tiroler Investors Ren� Benko haben Ex-Kanzler Alfred Gusenbauer erreicht. Der frühere SPÖ-Politiker war seit 2008 als Berater und als Funktionsträger in verschiedenen Signa-Gesellschaften tätig. Am Donnerstag gab die Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft (WKStA) bekannt, dass sie gegen ihn wegen Untreue und Betrug ermittelt.

Österreich und Indien planen militärische Kooperation

Neu-Delhi - Indien und Österreich rücken in turbulenten Zeiten wirtschaftlich, politisch und auch militärisch zusammen. Bei einem Treffen von Bundeskanzler Christian Stocker (ÖVP) und dem indischen Premier Narendra Modi sind am Donnerstag in Neu-Delhi mehrere Vereinbarungen abgeschlossen worden, darunter auch eine Absichtserklärung im Verteidigungsbereich. Stocker begründete dies mit dem Wunsch, sich wie auch im Energiebereich aus der Abhängigkeit von nur einem Partner zu lösen.

Trump zuversichtlich: Einigung mit Iran rückt näher

Washington - Eine Einigung der USA mit dem Iran zur Beendigung des Krieges rückt nach den Worten von US-Präsident Donald Trump näher. "Der Iran will ein Abkommen schließen, und wir kommen sehr gut mit ihnen aus", sagte Trump am Donnerstag vor dem Weißen Haus. Die Verhandlungsdelegationen könnten sich möglicherweise schon dieses Wochenende wieder treffen. Er sei sich nicht sicher, ob die Waffenruhe mit dem Iran verlängert werden müsse. Seit 8. April gilt eine zweiwöchige Feuerpause.

Unmündigen Straftätern droht in Wien nun Anhaltung

Wien - In Wien können unmündige Straftäter künftig in einer geschlossenen sozialpädagogischen Einrichtung angehalten werden - nämlich in einer "Auszeit-WG". Das Projekt wurde am Donnerstag von Jugendstadträtin Bettina Emmerling (NEOS) präsentiert. Gedacht ist die Maßnahme für Kinder, die wiederholt schwere Taten gesetzt haben. Wenn andere Betreuungsformen keine Erfolge zeitigen, droht den Betroffenen die Unterbringung in einem Haus in Simmering. Dieses wurde für den Zweck adaptiert.

Babler will Medienförderungssystem bis 2028 neu aufstellen

Wien - Medienminister Andreas Babler (SPÖ) will bei der Medienförderung kräftig umrühren. Bis 2028 soll sie schrittweise auf neue Beine gestellt werden, wobei die Förderung von Qualität und Vielfalt größtes Anliegen sei. Die Prüfung der Förderwürdigkeit und Vergabe der Mittel soll einer neuen, unabhängigen Journalismusförderkommission obliegen. Neben einer an Qualitätskriterien geknüpften Basisförderung für alle journalistischen Medien sind gezielte Innovationsprogramme geplant.

Hegseth vergleicht Medien mit Feinden Jesu

Washington/Vatikanstadt - US-Verteidigungsminister Pete Hegseth zieht Vergleiche zwischen den Feinden des christlichen Heilsbringers Jesus und kritischen Journalisten. Bei einer Pressekonferenz im Pentagon zum Krieg der USA und Israels gegen den Iran verglich er Journalisten am Donnerstag mit den Pharisäern, den jüdischen Widersachern Jesu Christi. Wie diese trachteten die Medien danach, ihn zu zerstören, sagte Hegseth. Er beziehe sich dabei auf die "etablierte, Trump hassende Presse".

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red