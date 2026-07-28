Wegwerfwirtschaft am Welterschöpfungstag in der Kritik

Wien - Der Tag, an dem die Menschen weltweit alle natürlichen Ressourcen für das Jahr 2026 verbraucht haben, fällt heuer auf den 30. Juli. Der Welterschöpfungstag habe sich laut Global 2000 in den vergangenen 30 Jahren von Oktober in den Juli verlegt. Für die Umweltschutzorganisation seien Kreislaufwirtschaft und ein Gesetz gegen Fast Fashion unabdingbar. Österreich hat den "Overshoot Day" bereits am 2. April verbraucht und ist damit eines der ressourcenhungrigsten Länder.

Ukrainischer Präsident Selenskyj im Weißen Haus

Washington - Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj ist zu einem Treffen mit Präsident Donald Trump in den USA eingetroffen. Das teilte er am Dienstag über den Kurznachrichtendienst X mit. Mit Blick auf das geplante Treffen erklärte Selenskyj, oberste Priorität hätten die Raketenabwehr und die strategische Kooperation mit den USA. Die Ukraine fordert zur Abwehr des russischen Angriffskriegs mehr Unterstützung bei der Flugabwehr.

Kein Kontakt von Berlin-Attentäter zu Österreichs Islamisten

Wien/Berlin - Die österreichischen Staatsschützer sehen keine Verbindung des Attentäters von Berlin zur Islamistenszene Österreichs. Das sagte die Chefin der Direktion Staatsschutz und Nachrichtendienst (DSN), Sylvia Mayer, am Dienstag gegenüber dem Ö1-"Morgenjournal". Deutsche Medien hatten zuvor berichtet, dass Abdul B. in den Jahren 2023-24 nach islamischem Recht mit einer Frau aus Salzburg verheiratet gewesen sei.

Drohnen treffen Wohnhaus und Recyclinganlage bei Moskau

Moskau - Die Ukraine hat nach russischen Angaben bei einem großen Drohnenangriff auf Moskau im Umland der Hauptstadt schwere Schäden angerichtet. Eine Drohne sei in einem Wohnblock eingeschlagen, teilte der Gouverneur des Moskauer Umlands, Andrej Worobjow, mit. "Außerdem sind durch eine abgestürzte Drohne Reifen auf einer Freifläche in Brand geraten", schrieb er auf Telegram. Auch Moskau selbst war in der Nacht auf Dienstag Ziel von Angriffen.

Onlinedienst X startet in den USA Bankdienst namens X Money

San Francisco - Die Onlineplattform X von Tech-Unternehmer Elon Musk hat in den USA einen eigenen Bank- und Zahlungsdienst gestartet. X Money steht seit Montag allen Nutzern zur Verfügung, die eines der kostenpflichtigen Abonnements Premium oder Premium+ abgeschlossen haben, wie das Unternehmen mitteilte. Über den Dienst können Nutzer Geld einzahlen, Rechnungen begleichen, Überweisungen vornehmen und einander kostenlos und unmittelbar Geld schicken, ohne die X-App zu verlassen.

Trump sieht gute Chance für Gesprächslösung mit Iran

Washington/Teheran - Nach mehreren Tagen ohne gegenseitige Angriffe zwischen dem Iran und den USA hat sich US-Präsident Donald Trump zuversichtlich über eine mögliche Verhandlungslösung geäußert. Trump sprach von einer "guten Chance" für eine Einigung mit Teheran - das allerdings direkte Gespräche weiterhin dementierte. Saudi-Arabien meldete unterdessen Drohnenangriffe aus dem Irak.

Berichte über Verletzte nach Erdbeben in Japan

Tokio - Bei einem Erdbeben der Stärke 7,1 sind im Südwesten Japans ersten Berichten zufolge mehrere Menschen verletzt worden. Es gingen bei der Feuerwehr zahlreiche Notrufe ein, berichtete der japanische Fernsehsender NHK. Zudem gebe es Meldungen über Brände, die geprüft würden. In rund 48.000 Haushalten in der besonders schwer betroffenen Präfektur Kumamoto auf der südwestlichen Hauptinsel Kyushu sei der Strom ausgefallen, hieß es am Dienstag weiter.

Die Auswahl der Meldungen für diesen Nachrichtenüberblick erfolgte automatisch.

red