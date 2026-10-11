Angriff auf Flughafen Riad: Zwölf Tote, über 300 Verletzte

Riad/Wien - Mit einem tödlichen Raketenangriff auf den internationalen Flughafen der saudi-arabischen Hauptstadt Riad ist der Konflikt mit der pro-iranischen Houthi-Miliz im Jemen weiter eskaliert. Nach dem Angriff mit mindestens zwölf Toten und 309 Verletzten kündigte die von Saudi-Arabien geführte Militärkoalition gegen die Houthi eine entschiedene Reaktion an. US-Präsident Donald Trump kritisierte die Attacke vom Samstag als "nicht hinnehmbar", die UNO äußerte sich besorgt.

AMS-Chef Kopf für höheres Pensionsantrittsalter

Wien - Der Chef des Arbeitsmarktservice (AMS), Johannes Kopf, plädiert erneut für eine Anhebung des Pensionsalters. "Irgendwann schlägt Mathematik Ideologie", meinte er am Sonntag in der ORF-"Pressestunde". "So unangenehm das ist: Politik muss halt auch Notwendiges tun und nicht nur Populäres. Das ist halt so." Noch nicht dramatisch sah Kopf die Veränderungen in der Arbeitswelt durch Künstliche Intelligenz (KI): "Bisher ist nichts passiert."

Aus für Ardo-Werk: Ardo sagte Bundesregierung offiziell ab

Groß-Enzersdorf - Die belgische Ardo-Gruppe lehnt den Weiterbetrieb seiner Tiefkühl-Produktion für Marken wie Iglo in Groß-Enzersdorf (Niederösterreich) auf Basis eines Hilfs- und Subventionspakets von Bundes- und Landesregierung ab. Man glaube nicht, dass durch direkte oder indirekte öffentliche Unterstützung ein strukturell unprofitabler Betrieb in eine nachhaltige Langzeitlösung umgewandelt werden könne, heißt es im Antwortbrief von Ardo an die Bundesregierung. Dieser liegt der APA vor.

Über 100 tote Migranten bei Schiffsunglück vor Dschibuti

Dschibuti - Bei einem Schiffsunglück vor der Küste von Dschibuti sind nach UNO-Angaben mindestens 139 Migranten ums Leben gekommen. Unter ihnen seien auch 15 Kinder. 84 Passagiere des gekenterten Bootes auf dem Weg von Dschibuti nach Jemen werden noch vermisst, wie die Internationale Organisation für Migration (IOM) am Sonntag mitteilte. Mehr als 80 Menschen überlebten das Schiffsunglück. Nach UNO-Angaben handelt es sich bei allen um äthiopische Staatsangehörige.

Geiselnahme in brasilianischem Kindergarten

Rio de Janeiro - In Brasilien hat die Polizei 13 Kindergartenkinder aus der Gewalt eines Geiselnehmers befreit. Der Geiselnehmer, der sich mit den Kindern im Raum eines Kindergartens im südbrasilianischen Curitiba verschanzt hatte, sei getötet worden, sagte der Chef der Spezialkräfte der Militärpolizei des Bundesstaates Paran�, Alexandre Lopes Dias, am Freitag (Ortszeit) bei einer Pressekonferenz. Ein Kind wurde verletzt.

Gründer von Indiens "Kakerlaken"-Protestbewegung wieder frei

Neu-Delhi - Nach Tausenden von Festnahmen bei Straßenprotesten gegen eine umstrittene Überprüfung von Wählerverzeichnissen hat die "Kakerlaken"-Jugendbewegung in Indien zu neuen Kundgebungen aufgerufen. "Die CJP wird weder nachgeben noch sich einschüchtern lassen", schrieb der Gründer der "Kakerlaken-Volkspartei" (CJP), Abhijeet Dipke, auf der Onlineplattform X. Dipke und die beiden führenden CJP-Vertreter Saurav Das und Ashutosh Ranka waren am Sonntag unter Auflagen freigelassen worden.

Selenskyj: Angriffsstopp muss auf Gegenseitigkeit beruhen

Kiew (Kyjiw) - Die Ukraine ist Präsident Wolodymyr Selenskyj zufolge bereit, ihre Angriffe auf russische Öl-Raffinerien einzustellen, falls Moskau im Gegenzug die ukrainische Energie-Infrastruktur verschont. Jeder Schritt zur Deeskalation müsse auf Gegenseitigkeit beruhen und mit echten Garantien einhergehen, erklärte Selenskyj am Sonntag auf Telegram. Zuvor hatte US-Präsident Donald Trump einen Stopp der ukrainischen Angriffe auf russische Raffinerien und eine Ablöse Selenskyjs gefordert.

73 Kaninchen und Meerschweinchen in Wohnung entdeckt

Lambach - Die Polizei hat in einer Wohnung in Lambach (Bezirk Wels-Land) 73 verwahrloste und abgemagerte Kaninchen und Meerschweinchen entdeckt. Die Beamten waren am 8. Oktober zu der Wohnung der 55-Jährigen gerufen worden, weil sie ihre pflegebedürftige Tochter geschlagen haben soll. Als die Beamten vor Ort waren, entdeckten sie die auf engstem Raum, in dutzende Käfige gepferchten Nagetiere, bestätigte die Polizei am Sonntag einen Bericht in der "Kronen Zeitung".

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red