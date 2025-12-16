|
16.12.2025 17:07:38
APA ots news: Automobilimporteure begrüßen Neuregelung bei den Flottenzielen
Wien (APA-ots) - Die österreichischen Fahrzeughersteller und -importeure
haben sich in
einer ersten Reaktion erleichtert gezeigt, dass die Europäische
Kommission - wie schon im Vorfeld durchgesickert - das sogenannte
Automotive Competitiveness Package in den wesentlichen Punkten
aufgeschnürt hat.
Die Neuregelung, wonach bei Neuzulassungen ab 2035 statt 100
Prozent nun eine 90-prozentige Reduktion des CO2-Ausstoßes für die
Flottenziele der Automobilhersteller verpflichtend wird, sei
notwendig, um den Automobilherstellern "Luft zum Atmen" zu geben, so
Günther Kerle, Sprecher der österreichischen Automobilimporteure.
Im Mittelpunkt der aktuellen Weichenstellung steht die Verordnung
(EU) 2019/631 über CO2-Emissionsnormen für neue Personenkraftwagen
und leichte Nutzfahrzeuge ("CO2-Flottengrenzwertverordnung") samt
ihrer verschärften Zielarchitektur bis 2035. Diese Verordnung
bestimmt, welche Technologien sich am Markt durchsetzen können,
welche Investitionen ausgelöst werden und ob Wertschöpfung und
Beschäftigung in Europa bleiben.
Laut den österreichischen Automobilherstellern sei es notwendig,
dass alle erneuerbaren Energieträger, Kraftstoffe und Antriebsformen
gleichwertig zur Erreichung der Klimaziele beitragen können und
dürfen. "Der Weg hin zu Zero Emission sei vorgegeben, allerdings
würden strikte Verbote nichts bringen", so Kerle abschließend. "Das
Ziel eines klimaneutralen Verkehrs sei jedenfalls zu unterstützen!"
Der Arbeitskreis der Automobilimporteure stellt eine eigens
geregelte Interessenvertretung innerhalb der Industriellenvereinigung
(IV) dar. Mitglieder sind die österreichischen Automobilimporteure
und die Vertriebsgesellschaften der internationalen
Automobilhersteller.
Rückfragehinweis:
Arbeitskreis der Automobilimporteure
Dr. Christian Pesau
Telefon: +43 1 71135-2760
E-Mail: christian.pesau@iv.at
Digitale Pressemappe: http://www.ots.at/pressemappe/34617/aom
*** OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER
INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT ***
OTS0179 2025-12-16/17:03
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerWichtige US-Daten im Fokus: ATX-Anleger letztlich zurückhaltend -- DAX schließt auf rotem Terrain -- Asiens Börsen beenden Handel schwächer
Der heimische Aktienmarkt zeigte sich am zweiten Handelstag der Woche wenig bewegt. Am deutschen Markt prägten Verluste das Bild. Die Wall Street tendiert leichter. In Fernost dominierten die Bären das Börsengeschehen.