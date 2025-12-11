11.12.2025 11:21:38

APA ots news: FMA: Austro-Versicherungen steigern Gewinn um zwei Drittel...

APA ots news: FMA: Austro-Versicherungen steigern Gewinn um zwei Drittel gegenüber Unwetter-Vorjahr

Ergebnis der heimischen Versicherungsunternehmen in den ersten

neun Monaten steigt auf 1,91 Mrd.

Wien (APA-ots) - Die österreichischen Versicherungsunternehmen haben in

den ersten

drei Quartalen des Jahres 2025 deutlich mehr verdient als in dem von

schweren Unwetterschäden geprägten Vorjahreszeitraum. Das Ergebnis

der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit (EGT) stieg in den neun Monaten

bis 30. September 2025 um 67% auf 1,91 Milliarden, getrieben

hauptsächlich vom Gewinnanstieg in der Schaden- und

Unfallversicherung.

Das Prämienvolumen stieg im selben Zeitraum um 5,1% auf 18,8

Milliarden, wobei der Beitrag der Krankenversicherung mit 8,4% wuchs.

In der Lebensversicherung zeigte sich trotz anhaltenden Drucks auf

die laufende Prämie positives Wachstum, getragen durch Anstiege im

Bereich von index- und fondsgebundenen Policen und Einmalprämien. Die

Profitabilität (EGT im Verhältnis zum Prämienvolumen) war wie in den

Vorjahren mit 12,9% am höchsten in der Schaden- und

Unfallversicherung. Der Solvabilitätsgrad lag im Median bei 271%,

verglichen mit 264% zur Jahresmitte.

Den gesamten Quartalsbericht finden Sie online auf der FMA-

Website unter

https://www.fma.gv.at/versicherungen/offenlegung/quartalsberichte

Rückfragehinweis:

FMA-Mediensprecher

Boris Gröndahl

Telefon: +43 1 24959-6010 / +43 676 8824 9995

E-Mail: boris.groendahl@fma.gv.at

Digitale Pressemappe: http://www.ots.at/pressemappe/694/aom

*** OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER

INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT ***

OTS0080 2025-12-11/11:15

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Letzte Top-Ranking Nachrichten

11.12.25 Stanley Druckenmiller 2025: So hat sich sein Portfolio im dritten Quartal verändert
09.12.25 Umstrukturierung des Depots von Fisher Asset Management: So positionierte sich Ken Fisher im dritten Quartal 2025
08.12.25 Bill Ackmans Hedgefonds in Q3 2025: Diese Aktien hielt Pershing Square Capital
08.12.25 Zahlreiche Verkäufe: So änderte die SNB im dritten Quartal ihre US-Investitionen
07.12.25 Gold, Öl & Co. in KW 49: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen

Börse aktuell - Live Ticker

Nach Leitzinssenkung der Fed: Wall Stree letztlich uneins - Dow mit Rekord -- ATX mit neuem Rekordhoch -- DAX schließt fester -- Asiens Börsen am Donnerstag letztlich mit Verlusten
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt begaben sich am Donnerstag auf grünes Terrain. Die US-Börsen zeigen sich am Donnerstag auf unterschiedlichen Seiten. In Fernost tendierten die wichtigsten Aktienmärkte zu Verlusten.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen