|
11.12.2025 11:21:38
APA ots news: FMA: Austro-Versicherungen steigern Gewinn um zwei Drittel...
APA ots news: FMA: Austro-Versicherungen steigern Gewinn um zwei Drittel gegenüber Unwetter-Vorjahr
Ergebnis der heimischen Versicherungsunternehmen in den ersten
neun Monaten steigt auf 1,91 Mrd.
Wien (APA-ots) - Die österreichischen Versicherungsunternehmen haben in
den ersten
drei Quartalen des Jahres 2025 deutlich mehr verdient als in dem von
schweren Unwetterschäden geprägten Vorjahreszeitraum. Das Ergebnis
der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit (EGT) stieg in den neun Monaten
bis 30. September 2025 um 67% auf 1,91 Milliarden, getrieben
hauptsächlich vom Gewinnanstieg in der Schaden- und
Unfallversicherung.
Das Prämienvolumen stieg im selben Zeitraum um 5,1% auf 18,8
Milliarden, wobei der Beitrag der Krankenversicherung mit 8,4% wuchs.
In der Lebensversicherung zeigte sich trotz anhaltenden Drucks auf
die laufende Prämie positives Wachstum, getragen durch Anstiege im
Bereich von index- und fondsgebundenen Policen und Einmalprämien. Die
Profitabilität (EGT im Verhältnis zum Prämienvolumen) war wie in den
Vorjahren mit 12,9% am höchsten in der Schaden- und
Unfallversicherung. Der Solvabilitätsgrad lag im Median bei 271%,
verglichen mit 264% zur Jahresmitte.
Den gesamten Quartalsbericht finden Sie online auf der FMA-
Website unter
https://www.fma.gv.at/versicherungen/offenlegung/quartalsberichte
Rückfragehinweis:
FMA-Mediensprecher
Boris Gröndahl
Telefon: +43 1 24959-6010 / +43 676 8824 9995
E-Mail: boris.groendahl@fma.gv.at
Digitale Pressemappe: http://www.ots.at/pressemappe/694/aom
*** OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER
INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT ***
OTS0080 2025-12-11/11:15
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerNach Leitzinssenkung der Fed: Wall Stree letztlich uneins - Dow mit Rekord -- ATX mit neuem Rekordhoch -- DAX schließt fester -- Asiens Börsen am Donnerstag letztlich mit Verlusten
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt begaben sich am Donnerstag auf grünes Terrain. Die US-Börsen zeigen sich am Donnerstag auf unterschiedlichen Seiten. In Fernost tendierten die wichtigsten Aktienmärkte zu Verlusten.