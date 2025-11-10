Aperam: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

Aperam äußerte sich am 07.11.2025 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2025 abgelaufenen Quartals.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 0,28 EUR. Im Vorjahresquartal waren 2,47 EUR je Aktie in den Büchern gestanden.

Aperam hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 1,41 Milliarden EUR abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 5,56 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,49 Milliarden EUR erwirtschaftet worden waren.

Die Schätzungen der Analysten hatten bei einem Verlust je Aktie von 0,280 EUR sowie einem Quartalsumsatz in Höhe von 1,45 Milliarden EUR gelegen.

Redaktion finanzen.at