Apollo Global Management: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

Apollo Global Management ließ sich am 04.11.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Apollo Global Management die Bilanz zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Das EPS wurde auf 2,78 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Apollo Global Management 1,29 USD je Aktie verdient.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 9,94 Milliarden USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 27,17 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Apollo Global Management einen Umsatz von 7,81 Milliarden USD eingefahren.

Redaktion finanzen.at