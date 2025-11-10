Apollo Education Grou a Aktie
WKN: 898968 / ISIN: US0376041051
|
10.11.2025 14:20:13
Apollo to become majority shareholder in Atletico Madrid
[MADRID] US fund Apollo’s sports investment arm Apollo Sports Capital has agreed to become the majority shareholder in top-tier Spanish football club...Weiter zum vollständigen Artikel bei Business Times
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!