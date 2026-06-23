Hit Aktie
WKN DE: A41AF5 / ISIN: JP3791960002
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23.06.2026 02:35:26
Apollo’s flagship private credit fund hit by 17% redemption requests
Vehicle meets less than a third of withdrawal requests as investor exodus acceleratesWeiter zum vollständigen Artikel bei Financial Times Companies
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