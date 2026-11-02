Applied Digital vs. IREN: Which Technology Stock Is a Better Buy for 2027?

The race to build the physical backbone of artificial intelligence has intensified, and investors may want to choose between Applied Digital (NASDAQ:APLD) and IREN (NASDAQ:IREN) for their digital infrastructure exposure.

Both companies operate high-performance data centers, but they target different ends of the computing spectrum. While one focuses on massive AI campuses for hyperscalers, the other is pivoting away from digital assets toward cloud services. Understanding their distinct growth strategies and financial health is essential for evaluating these competitors.

In its latest annual report, filed for the fiscal year ended May 31, 2026, Applied Digital highlights its transition toward providing specialized infrastructure for artificial intelligence and high-performance computing workloads. As infrastructure becomes a central theme for tech stocks, the company's ability to deliver specialized environments is critical. Its Hosting segment relies on contracts with three major customers, including CoreWeave (NASDAQ:CRWV) and two large investment-grade hyperscalers. Customer concentration like this adds a layer of risk to the business, as revenue depends on a limited number of long-term lease agreements.

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