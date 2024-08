Aquila Part Prod Com legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Aquila Part Prod Com lud am 13.08.2024 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2024 endete.

Aquila Part Prod Com hat ein EPS von 0,01 RON vermeldet. Im Vorjahr hatte das EPS des Unternehmens mit 0,010 RON auf dem gleichen Niveau gelegen.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Aquila Part Prod Com in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 24,71 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 697,9 Millionen RON im Vergleich zu 559,6 Millionen RON im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.at