Arab Insurance Group (BSC) präsentierte Quartalsergebnisse

Arab Insurance Group (BSC) hat sich am 06.11.2025 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2025 beendeten Quartals geäußert.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,01 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 1,34 USD je Aktie in den Büchern standen.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Arab Insurance Group (BSC) in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 5,37 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 3,7 Millionen USD. Im Vorjahresviertel waren 3,9 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at