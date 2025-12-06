Archer Aktie
WKN DE: A1JBBE / ISIN: BMG0451H1097
|
06.12.2025 14:04:00
Archer Aviation Stock: Buy, Sell, or Hold?
Shares of Archer Aviation (NYSE: ACHR) have fallen roughly 45% from their recent highs. The drop has been fairly swift, occurring since early October 2025. The stock is now down 22% over the past year. And yet it is still higher by nearly 190% over the past three years.It isn't unusual for start-ups like Archer Aviation to go through heart-stopping price swings. So the question is, is this company worth buying now? Here's a look at the cases for buying, selling, and holding Archer Aviation.It is easiest to quantify the types of investors that shouldn't buy Archer Aviation and why. Regardless of the opportunities ahead for the company, it is currently still in start-up mode. It has an aircraft, but it is still seeking regulatory approval for its commercial use and ramping up its production capacity. Although it seems unlikely, it is entirely possible that the company falls short of successfully bringing its Midnight aircraft to market.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
