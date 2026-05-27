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27.05.2026 06:31:29
Archicom sp z oo legte Quartalsergebnis vor
Archicom sp z oo hat am 26.05.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 31.03.2026 endete.
Archicom sp z oo hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,95 PLN je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -0,550 PLN je Aktie gewesen.
Das vergangene Quartal hat Archicom sp z oo mit einem Umsatz von insgesamt 366,7 Millionen PLN abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 21,5 Millionen PLN erwirtschaftet worden waren, um 1608,67 Prozent gesteigert.
Redaktion finanzen.at
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