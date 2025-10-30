Arcus Biosciences legte Quartalsergebnis vor

Arcus Biosciences hat am 28.10.2025 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.09.2025 abgelaufen war.

In Sachen EPS wurde ein Verlust von 1,27 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Arcus Biosciences -1,000 USD je Aktie generiert.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 45,83 Prozent auf 26,0 Millionen USD aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 48,0 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at