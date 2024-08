ARI 1710: Preiswertes Raumwunder mit ordentlich Reichweite

EQS-Media / 02.08.2024 / 16:05 CET/CEST



einen Elektro Transporter, der sich in die Reihe der großen Lieferwagen einfügt, die unsere

Logistik auf der letzten Meile prägen und ein potentielles Marktvolumen von derzeit 250.000 Fahrzeugen

alleine in Deutschland pro Jahr darstellt. Der neue ARI 1710, ein Elektro-Kastenwagen, bietet

bis zu 12 m³ Ladevolumen und eine Nutzlast von bis zu 1,7 Tonnen.



Der ARI 1710 kommt mit einem modernen und funktionalen Design, das den Anforderungen

des urbanen Lieferverkehrs gerecht wird. Als Kastenwagen konzipiert, bietet er einen

großzügigen Laderaum, der für eine Vielzahl von Transportaufgaben geeignet ist. Dabei sind

bis zu 12.000 Liter Ladevolumen möglich, die über eine seitliche Schiebetür bzw. zwei

schwingende Hecktüren beladen werden können. Das Fahrzeug wird in einer 3,5-Tonnen

und in einer 4,25 Tonnen-Version auf den Markt kommen. Damit eignet er sich für eine

Vielzahl von Anwendungen, vom Paketdienst über Handwerksbetriebe bis hin zur

Belieferung von Einzelhandelsgeschäften.



Der ARI 1710 wird von einem leistungsstarken Elektromotor angetrieben, der

beeindruckende Beschleunigungswerte bietet und eine Höchstgeschwindigkeit von 100 km/h

erreicht. Mit einer maximalen Leistung von 115 kW kann der Transporter mühelos auch

schwere Lasten transportieren. Das sofort verfügbare Drehmoment von 350 Nm des

Elektromotors sorgt für eine dynamische Fahrweise, selbst bei niedrigen Geschwindigkeiten

und hoher Beladung.



Zwei Akkus, große Reichweite



Ein zentrales Element des ARI 1710 ist seine fortschrittliche Batterie-Technologie vom

Hersteller CATL. Ausgestattet mit zwei Lithium-Eisen-Phosphat-Akkus mit einer Kapazität

von 77 bzw. 101 kWh bietet der Transporter eine Reichweite von bis zu 279 bzw. 415

Kilometern pro Ladung. Ideal für überregionale Einsätze. Die Rekuperationstechnologie

ermöglicht es zudem, beim Bremsen oder Bergabfahren Energie zurückzugewinnen und die

Reichweite zu erhöhen.



Dank Schnellladefunktion kann die Batterie an Schnellladestationen in etwa 45 Minuten zu

80 % aufgeladen werden. An herkömmlichen Wallboxen dauert eine vollständige Aufladung

etwa 8 Stunden, was das Fahrzeug für den nächtlichen Ladezyklus geeignet macht.



Solider E-Transporter mit solider Ausstattung



Das Fahrzeug verfügt serienmäßig über eine Vielzahl an Komfort- und

Sicherheitsmerkmalen. Dazu gehören ein Tempomat, Fahrer- und Beifahrerairbags sowie ein

Antiblockiersystem (ABS). Die beiden modernen digitalen Displays mit Touchscreen-Radio

und Rückfahrkamera erleichtern die Bedienung und sorgen für zusätzlichen Komfort. Das

Fahrzeug bietet zudem standardmäßig mit einem Fahrersitz und einer Zweier-Sitzbank Platz

für drei Personen, was insbesondere für Baufirmen und Handwerker interessant sein wird.



Zusätzlich ist eine optionale Ausstattung erhältlich, die das Fahrzeug noch vielseitiger macht.

Dazu zählt die Vehicle-to-Load-Funktion mit einer 230 V Steckdose und einer Leistung von

3,3 kW. Die 270-Grad-Türen und ein Trittbrett ermöglichen einen komfortablen Zugang. Eine

Anhängerkupplung mit 1.500 kg Zuglast wird in naher Zukunft ebenfalls verfügbar sein.



Die Ladefläche ist durch eine niedrige Ladekante von 54cm leicht zugänglich, und die breiten

Heck- und Seitentüren ermöglichen ein einfaches Be- und Entladen auch mit dem

Gabelstapler. Der Innenraum kann mit verschiedenen Bodenbelägen ausgestattet werden,

um den spezifischen Bedürfnissen der Nutzer gerecht zu werden. Auch ein

Laderaum-Ausbau inklusive Einstiegsgriffe, LED-Lichtband, Holz-Innenverkleidung sowie

Verzurrschienen ist erhältlich.



Ohne Emissionen Kosten sparen



Ein wesentlicher Vorteil des ARI 1710 ist seine Emissionsfreiheit im Betrieb. Da der

Transporter rein elektrisch betrieben wird, entstehen keine lokalen Emissionen von

anderen Schadstoffen. Dies trägt zur Verbesserung der Luftqualität bei und unterstützt die

Bemühungen zur Reduktion des CO2-Fußabdrucks im Transportsektor.



Im Vergleich zu konventionellen Transportern mit Verbrennungsmotor bietet der ARI 1710

außerdem deutlich niedrigere Betriebskosten.

oder Benzin, und die Wartungskosten sind aufgrund der geringeren Anzahl an beweglichen

Teilen und Verschleißteilen ebenfalls niedriger. Regelmäßige Wartungsarbeiten wie

Ölwechsel entfallen komplett, was die Gesamtkosten für das Unternehmen weiter reduziert.



Der ARI 1710 repräsentiert einen wichtigen Schritt in Richtung nachhaltiger und

umweltfreundlicher Transportlösungen. Angesichts der zunehmenden Urbanisierung und der

strenger werdenden Emissionsvorschriften ist die Nachfrage nach emissionsfreien

Transportfahrzeugen hoch. Der ARI 1710 erfüllt diese Anforderungen und bietet gleichzeitig

die Leistungsfähigkeit und Vielseitigkeit, die für den täglichen Einsatz im Transportwesen

erforderlich sind.



Der ARI 1710 repräsentiert die neue Generation von Elektro-Transportern und zeichnet sich

durch seinen geräumigen Laderaum und große Reichweite aus. Mit geringen Betriebskosten

bietet er eine umweltfreundliche und wirtschaftliche Lösung für den städtischen und

regionalen Transport. Sein modernes Design und die umfassende Ausstattung machen ihn

zu einer interessanten Option für Unternehmen, die nach einer zukunftssicheren und

nachhaltigen Transportlösung suchen. Zudem bietet der ARI 1710 eine Garantie von 8

Jahren auf den Akku oder 400.000 Kilometer, sowie 4 Jahre Garantie auf das Fahrzeug oder

60.000 Kilometer, je nachdem, was zuerst eintritt.

Über ARI Motors GmbH

Seit 2017 bietet die ARI Motors GmbH in Borna (bei Leipzig) smarte & günstige E-Mobile auf dem

deutschen & internationalen Markt an. Der Name ARI – japanisch für „Ameise“ – steht für das

Leistungsvermögen und die Vielseitigkeit der ARI-Elektrofahrzeuge. Die einzelnen Modelle stammen

von asiatischen Herstellern und wurden gezielt ausgewählt. In den firmeneigenen Manufakturen in

Borna und Ricany werden alle ARI-Fahrzeuge an europäische Qualitätsstandards angepasst. Speziell

konzipierte Fahrzeugaufbauten sorgen dafür, dass die Mobilitäts- und Transportbedürfnisse aller

Kunden optimal erfüllt werden. ARI Motors verkauft seine Fahrzeuge vorwiegend online & im

Direktvertrieb, ist aber auch an der Zusammenarbeit mit lokalen Händlern sehr interessiert und offen

