Array Technologies hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

Array Technologies veröffentlichte am 06.05.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 0,09 USD. Im Vorjahresquartal hatten 0,020 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 26,11 Prozent auf 223,4 Millionen USD aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 302,4 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at