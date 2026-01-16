|
16.01.2026 06:31:29
Artificial Intelligence Technology Solutions gewährte Anlegern Blick in die Bücher
Artificial Intelligence Technology Solutions veröffentlichte am 14.01.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.11.2025 abgelaufenen Jahresviertel.
Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 14,86 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 2,0 Millionen USD, während im Vorjahreszeitraum 1,8 Millionen USD ausgewiesen worden waren.
Redaktion finanzen.at
