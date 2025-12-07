CrowdStrike Aktie

WKN DE: A2PK2R / ISIN: US22788C1053

07.12.2025 16:45:00

As Growth Accelerates, Is It Time to Buy CrowdStrike Stock?

CrowdStrike (NASDAQ: CRWD) saw its annual recurring revenue (ARR) growth reaccelerate when it reported its fiscal Q3 results, breaking a trend of declining ARR over the past two years. ARR is the annualized value of its high-gross-margin subscription contracts and does not include its professional services revenue.This is a good sign for the cybersecurity company, but is it a reason to buy the stock heading into next year? Let's find out.CrowdStrike turned in a strong quarter, as net new ARR soared 73% to $265 million and total ARR climbed 23% to $4.92 billion. Revenue, meanwhile, climbed 22% to $1.23 billion, which was just ahead of the $1.21 billion consensus as compiled by Factset. Subscription revenue jumped 21% to $1.17 billion. Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
CrowdStrike 436,75 -2,52%

Börse aktuell - Live Ticker

Blick auf Notenbanken: ATX letztlich leichter -- DAX geht über 24.000-Punkte-Marke ins Wochenende -- US-Börsen mit stabilem Wochenausklang -- Chinas Börsen schließen fester - Minuszeichen in Japan
Der heimische Aktienmarkt bewegte sich am Freitag auf rotem Terrain, während der deutsche Leitindex höher notierte. Die US-Börsen schlossen mit leichten Gewinnen. Die asiatischen Börsen fanden zum Wochenausklang keine gemeinsame Richtung.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

