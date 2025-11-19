Ai Holdings Aktie
WKN DE: A0MML3 / ISIN: JP3105090009
|
19.11.2025 21:04:00
As sales keep falling, Target says bigger stores and AI-assisted styles are its path to salvation
As Target’s quarterly results and holiday outlook on Wednesday offered up more disappointment for investors, the big-box retailer tried to focus Wall Street’s attention on the future.Weiter zum vollständigen Artikel bei MarketWatch
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!