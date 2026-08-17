Asahi Group: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

Asahi Group hat am 14.08.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.06.2026 abgelaufen war.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,33 USD, nach 0,090 USD im Vorjahresvergleich.

Der Umsatz lag bei 5,13 Milliarden USD – das entspricht einem Zuwachs von 23,92 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 4,14 Milliarden USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at