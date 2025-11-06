Aselsan: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

Aselsan veröffentlichte am 04.11.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel.

Das EPS lag bei 1,04 TRY. Im letzten Jahr hatte Aselsan einen Gewinn von 0,440 TRY je Aktie eingefahren.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 51,90 Prozent auf 33,13 Milliarden TRY aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 21,81 Milliarden TRY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at