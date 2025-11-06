|
06.11.2025 06:31:29
Asetek A-S stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor
Asetek A-S präsentierte am 03.11.2025 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel.
Der Verlust je Aktie belief sich auf 0,06 DKK. Im Vorjahresquartal hatten -1,020 DKK je Aktie in den Büchern gestanden.
Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Asetek A-S in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 24,24 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 62,8 Millionen DKK. Im Vorjahresviertel waren 83,0 Millionen DKK in den Büchern gestanden.
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
