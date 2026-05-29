ASHDOD REFINERY präsentierte Quartalsergebnisse

ASHDOD REFINERY hat am 27.05.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -11,23 ILS je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei ASHDOD REFINERY ein EPS von 1,08 ILS in den Büchern gestanden.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat ASHDOD REFINERY in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 19,17 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 2,16 Milliarden ILS im Vergleich zu 2,67 Milliarden ILS im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.at