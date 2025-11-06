Ashford Hospitality Prime öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Ashford Hospitality Prime hat am 04.11.2025 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.09.2025 abgelaufen war.

Das EPS lag bei -0,12 USD. Ein Jahr zuvor waren -0,020 USD je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 3,26 Prozent zurück. Hier wurden 143,6 Millionen USD gegenüber 148,4 Millionen USD im Vorjahreszeitraum generiert.

Redaktion finanzen.at