Ashland Global: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

Ashland Global hat am 02.02.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 31.12.2025 endete.

In Sachen EPS wurde ein Verlust von 0,26 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Ashland Global -3,500 USD je Aktie generiert.

Ashland Global hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 386,0 Millionen USD abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 4,69 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 405,0 Millionen USD erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at