Asian Pac: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

Asian Pac hat am 28.05.2026 die Bilanz zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0,06 MYR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,070 MYR je Aktie vermeldet.

Umsatzseitig standen 80,0 Millionen MYR in den Büchern – ein Minus von 30,78 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Asian Pac 115,6 Millionen MYR erwirtschaftet hatte.

Das EPS für das Gesamtjahr wurde auf 0,070 MYR beziffert. Im Vorjahr hatte Asian Pac 0,080 MYR je Aktie verdient.

Der Umsatz für das abgelaufene Geschäftsjahr belief sich auf 350,94 Millionen MYR – ein Plus von 0,76 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem Asian Pac 348,28 Millionen MYR erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at