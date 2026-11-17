(RTTNews) - ASP Isotopes Inc. (ASPI) announced Loss for its third quarter of -$30.37 million

The company's earnings totaled -$30.37 million, or -$0.21 per share. This compares with -$12.62 million, or -$0.14 per share, last year.

Excluding items, ASP Isotopes Inc. reported adjusted earnings of -$40.80 million or -$0.28 per share for the period.

The company's revenue for the period rose 303.1% to $5.124 million from $1.271 million last year.

ASP Isotopes Inc. earnings at a glance (GAAP) :

-Earnings: -$30.37 Mln. vs. -$12.62 Mln. last year. -EPS: -$0.21 vs. -$0.14 last year. -Revenue: $5.124 Mln vs. $1.271 Mln last year.