Assurant: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

Assurant präsentierte in der am 04.11.2025 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2025 endete.

Das EPS belief sich auf 5,17 USD gegenüber 2,55 USD je Aktie im Vorjahresquartal.

Im abgelaufenen Quartal hat Assurant 3,23 Milliarden USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 8,89 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 2,97 Milliarden USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at