Astec Industries legte Quartalsergebnis vor

Astec Industries präsentierte in der am 05.11.2025 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2025 endete.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 0,18 USD. Im Vorjahresquartal waren -0,270 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 350,1 Millionen USD – ein Plus von 20,14 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Astec Industries 291,4 Millionen USD erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at