Astera Labs Aktie

Astera Labs für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A404AF / ISIN: US04626A1034

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18.09.2026 19:12:02

Astera Labs vs. Arm: Which AI-Driven Tech Stock Is a Better Buy in 2026?

As the artificial intelligence buildout enters its next phase, investors are weighing the explosive growth of Astera Labs (NASDAQ:ALAB) against the massive scale of Arm (NASDAQ:ARM) to find the best buy.

Astera Labs provides the critical hardware links that allow AI chips to communicate, while Arm provides the underlying architectural blueprints used to design those chips. Both companies sit at the heart of modern computing.

Astera Labs designs and sells semiconductor-based connectivity solutions that help hyperscalers and AI accelerator vendors manage massive data flows. Its product line includes PCIe and CXL technologies that serve as the plumbing for modern semiconductor stocks in data center environments. Customer concentration like this adds a layer of risk to the business, as one end customer accounted for over 70% of revenue in 2025.

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Astera Labs Inc Registered Shs 263,00 3,14% Astera Labs Inc Registered Shs

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