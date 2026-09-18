Astera Labs Aktie
WKN DE: A404AF / ISIN: US04626A1034
|
18.09.2026 19:12:02
Astera Labs vs. Arm: Which AI-Driven Tech Stock Is a Better Buy in 2026?
As the artificial intelligence buildout enters its next phase, investors are weighing the explosive growth of Astera Labs (NASDAQ:ALAB) against the massive scale of Arm (NASDAQ:ARM) to find the best buy.
Astera Labs provides the critical hardware links that allow AI chips to communicate, while Arm provides the underlying architectural blueprints used to design those chips. Both companies sit at the heart of modern computing.
Astera Labs designs and sells semiconductor-based connectivity solutions that help hyperscalers and AI accelerator vendors manage massive data flows. Its product line includes PCIe and CXL technologies that serve as the plumbing for modern semiconductor stocks in data center environments. Customer concentration like this adds a layer of risk to the business, as one end customer accounted for over 70% of revenue in 2025.
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Astera Labs Inc Registered Shs
|
17.09.26
|Pluszeichen in New York: NASDAQ 100 beendet den Handel im Plus (finanzen.at)
|
17.09.26
|NASDAQ 100-Handel aktuell: NASDAQ 100 am Donnerstagnachmittag mit Gewinnen (finanzen.at)
|
17.09.26
|NASDAQ 100 aktuell: NASDAQ 100 zum Handelsstart auf grünem Terrain (finanzen.at)
|
16.09.26
|Freundlicher Handel in New York: NASDAQ 100 schließt in der Gewinnzone (finanzen.at)
|
16.09.26
|Aufschläge in New York: So performt der NASDAQ 100 nachmittags (finanzen.at)
|
16.09.26
|NASDAQ 100-Handel aktuell: NASDAQ 100 auf grünem Terrain (finanzen.at)
|
14.09.26
|Zurückhaltung in New York: NASDAQ 100 sackt zum Ende des Montagshandels ab (finanzen.at)
|
14.09.26
|Schwache Performance in New York: NASDAQ 100 fällt am Montagnachmittag zurück (finanzen.at)
Analysen zu Astera Labs Inc Registered Shs
Aktien in diesem Artikel
|Astera Labs Inc Registered Shs
|263,00
|3,14%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX und DAX gehen mit deutlichen Verlusten ins Wochenende -- US-Börsen beenden Handel zum Wochenschluss uneins -- Asiens Börsen letztlich in Grün
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt gaben am Freitag deutlich nach. Die Wall Street beendete den Handel uneins. Vor dem Wochenende behaupteten sich die Märkte in Fernost erneut.