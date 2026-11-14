Astera Labs vs. Arm: Which Technology Stock Is a Better Buy for 2027?

The artificial intelligence boom has investors searching for the next high-growth engine, leading many to compare the explosive momentum of Astera Labs (NASDAQ:ALAB) with the established architectural dominance of Arm (NASDAQ:ARM).

Astera Labs provides the essential connectivity hardware that links AI chips together, while Arm designs the fundamental blueprints used by almost every mobile and data center processor today. While both companies are central to the hardware cycle, they offer very different risk and reward profiles for investors seeking exposure to AI infrastructure.

Astera Labs focuses on solving data bottlenecks in high-performance computing by selling purpose-built connectivity solutions for cloud and AI infrastructure. The company works closely with major hyperscalers and GPU vendors to ensure its hardware can handle the intense data demands of modern server racks. In its latest annual report, Astera Labs noted that one end customer accounted for over 70% of revenue, while the top three combined for roughly 86%. Customer concentration like this adds a layer of risk to the business.

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