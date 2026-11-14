Astera Labs Aktie

Astera Labs ab 0 Euro bei Finanzen invest ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A404AF / ISIN: US04626A1034

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
14.11.2026 20:34:02

Astera Labs vs. Arm: Which Technology Stock Is a Better Buy for 2027?

The artificial intelligence boom has investors searching for the next high-growth engine, leading many to compare the explosive momentum of Astera Labs (NASDAQ:ALAB) with the established architectural dominance of Arm (NASDAQ:ARM).

Astera Labs provides the essential connectivity hardware that links AI chips together, while Arm designs the fundamental blueprints used by almost every mobile and data center processor today. While both companies are central to the hardware cycle, they offer very different risk and reward profiles for investors seeking exposure to AI infrastructure.

Astera Labs focuses on solving data bottlenecks in high-performance computing by selling purpose-built connectivity solutions for cloud and AI infrastructure. The company works closely with major hyperscalers and GPU vendors to ensure its hardware can handle the intense data demands of modern server racks. In its latest annual report, Astera Labs noted that one end customer accounted for over 70% of revenue, while the top three combined for roughly 86%. Customer concentration like this adds a layer of risk to the business.

Continue reading

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Astera Labs Inc Registered Shs

mehr Nachrichten

Analysen zu Astera Labs Inc Registered Shs

mehr Analysen
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Astera Labs Inc Registered Shs 201,00 4,69% Astera Labs Inc Registered Shs

Letzte Top-Ranking Nachrichten

05:42 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 46
04:21 Gold, Öl & Co. in KW 46: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
14.11.26 KW 46: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
14.11.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
13.11.26 KW 46: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

ATX geht mit Verlusten ins Wochenende -- DAX letztlich kaum verändert -- Dow zum Handelsende wenig bewegt - Technologiewerte schwach -- Asiens Börsen schließen mehrheitlich in Rot
Der heimische Aktienmarkt gab im Freitagshandel nach. Der deutsche Leitindex bewegte sich seitwärts. Die US-Börsen fanden vor dem Wochenende keine gemeinsame Richtung. Die Börsen in Asien zeigten sich zum Wochenschluss überwiegend mit Abgaben.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen