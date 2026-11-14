Astera Labs Aktie
WKN DE: A404AF / ISIN: US04626A1034
|
14.11.2026 20:34:02
Astera Labs vs. Arm: Which Technology Stock Is a Better Buy for 2027?
The artificial intelligence boom has investors searching for the next high-growth engine, leading many to compare the explosive momentum of Astera Labs (NASDAQ:ALAB) with the established architectural dominance of Arm (NASDAQ:ARM).
Astera Labs provides the essential connectivity hardware that links AI chips together, while Arm designs the fundamental blueprints used by almost every mobile and data center processor today. While both companies are central to the hardware cycle, they offer very different risk and reward profiles for investors seeking exposure to AI infrastructure.
Astera Labs focuses on solving data bottlenecks in high-performance computing by selling purpose-built connectivity solutions for cloud and AI infrastructure. The company works closely with major hyperscalers and GPU vendors to ensure its hardware can handle the intense data demands of modern server racks. In its latest annual report, Astera Labs noted that one end customer accounted for over 70% of revenue, while the top three combined for roughly 86%. Customer concentration like this adds a layer of risk to the business.
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Astera Labs Inc Registered Shs
|
09.11.26
|Pluszeichen in New York: NASDAQ 100 legt zum Ende des Montagshandels deutlich zu (finanzen.at)
|
09.11.26
|Aufschläge in New York: So bewegt sich der NASDAQ 100 nachmittags (finanzen.at)
|
09.11.26
|Gute Stimmung in New York: NASDAQ 100 verbucht am Mittag kräftige Zuschläge (finanzen.at)
|
09.11.26
|Handel in New York: NASDAQ 100 verbucht zum Start Zuschläge (finanzen.at)
|
05.11.26
|Zurückhaltung in New York: NASDAQ 100-Börsianer ergreifen schlussendlich die Flucht (finanzen.at)
|
05.11.26
|Anleger in New York halten sich zurück: NASDAQ 100 implodiert (finanzen.at)
|
05.11.26
|Börse New York: NASDAQ 100-Börsianer ergreifen am Donnerstagmittag die Flucht (finanzen.at)
|
05.11.26
|Schwacher Handel in New York: NASDAQ 100-Anleger bekommen zum Handelsstart kalte Füße (finanzen.at)
Analysen zu Astera Labs Inc Registered Shs
Aktien in diesem Artikel
|Astera Labs Inc Registered Shs
|201,00
|4,69%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX geht mit Verlusten ins Wochenende -- DAX letztlich kaum verändert -- Dow zum Handelsende wenig bewegt - Technologiewerte schwach -- Asiens Börsen schließen mehrheitlich in Rot
Der heimische Aktienmarkt gab im Freitagshandel nach. Der deutsche Leitindex bewegte sich seitwärts. Die US-Börsen fanden vor dem Wochenende keine gemeinsame Richtung. Die Börsen in Asien zeigten sich zum Wochenschluss überwiegend mit Abgaben.